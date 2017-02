Banda do Koyote esquenta foliões nesta sexta

Ao som dos Top’s e metais, Stanley Animal, Swing da cor, Grupo Só Pagode, Banda Parintins Folia, Xote com pegada, DJ Marcinho Lira e a Banda oficial do Koyote, a 2ª edição do Baile de Carnaval da Banda do Koyote promete animar os foliões em Parintins na noite desta sexta-feira, 24, no Show Clube Ilha Verde.

De acordo com o jornalista Hudson Lima, idealizador do evento, está tudo pronto. Cerca de 100 pessoas estão envolvidas nessa festa que promete levar muito boi-bumbá, mesclado com samba, marchinhas, pagode, forró elétrico, axé, frevo, swingueira, tudo em rítmo de carnaval. Cássio Gonçalves, o apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran e o Rei do Bolero, Arley Junior também confirmaram presença no evento carnavalesco. “Além das oito atrações, ainda teremos o desfile das 10 musas do Koyote e das cinco Koyotetes coloridas que representam o lado irreverente da banda”, informou o jornalista.

Marchinha

Sobre a sátira 2017, Hudson comenta que “esse ano a Banda do Koyote vem com o tema: INTAKE, Uísque e Cordovil, que é justamente o Palácio Cordovil que esse ano completa 21 anos de abandono. A INTAKE porque fez aquela pesquisa na época da eleição, dando vitória a Marcia Baranda, mas quando saiu o resultado das urnas, o Bi Garcia deu uma lavagem histórica. O Uísque porque é popularmente chamado o grupo político que hoje está no poder. Lembramos ainda, os radialistas Mário Silva e Marduque Reis, assim como os jornalistas que morreram na tragédia de Chapecó. Não podíamos esquecer da Câmara Municipal por ter sido renovada em 80% e nem da eleição do Boi Garantido”.

Segundo o Radialista, a marchinha faz uma sátira e crítica social a políticos, como faz a Banda da Bica, em Manaus, há 31 anos. “Não fazemos isso para denegrir imagem pessoal de políticos, mas expomos em forma de sátira algum fato que se tornou público durante o ano”, disse.

Ele acrescenta que a Banda do Koyote tem referência a pessoa do Hudson Lima, mas acaba sendo a cara de cada veículo parintinense que as vezes pode ou não se expressar.

Ingressos

Os ingressos estão a venda no Show Clube Ilha Verde ao preço de R$ 10,00. Na compra do Abadá que custa R$ 20,00 você já tem direito ao ingresso. Mesas R$ 100,00 com direito a quatro abadás.

Domingo de Carnaval

Lima enaltece ainda que “a Banda do Koyote é um bloco de rua e não quer disputar com nenhum outro bloco. No domingo, 26, vamos fazer um esquenta na Praça dos Bois até umas 17h, e depois vamos participar do grande evento que vai ser o Carnailha”.

“Desejo sorte a todos os blocos que vão disputar o Carnailha e acredito que a junção do Carnaboi com o Carnailha vai dar certo, pois é uma valorização nossa”, finalizou o Koyote.



