Banda do Koiote promete esquentar Carnailha 2017

A organização da Banda do Koiote prepara novo enredo com tema, crítica e irreverência social para esquentar o Carnaval de Parintins. É o segundo ano que os “Koiotes” chamam a atenção da comunidade para os problemas da falta de responsabilidade do poder público com algumas áreas. Nesse sábado, 21 de janeiro, será feita audição da marchinha com os profissionais de comunicação e convidados e na próxima terça-feira (24) ela estará disponível em todas as mídias ao público em geral.

Em 2016, o tema “Cuidado meu povo, é ano eleitoral” viralizou nos quatro cantos da cidade e foi recebido de forma satisfatória pela população parintinense. Entre as críticas estavam os 20 anos do lixão a céu aberto de Parintins e o abandono da construção das casas populares.

A Banda do Koiote segue o pensamento da Banda da Bica, a qual nos últimos 31 anos vêm realizando machinhas de sátiras com políticos e discutindo temas de interesse e crítica social em Manaus. Em Parintins, a Banda do Koiote é de responsabilidade do Blogueiro e Radialista Hudson Lima e tem apoio de vários jornalistas, repórteres e comunicadores dos diversos veículos de comunicação da cidade.

