Os membros da Associação dos Catadores de Material Reciclável de Maués comemoram a chegada de máquinas e equipamentos que irão auxiliar na geração de renda e promover a Coleta Seletiva no município.

Na manhã dessa segunda-feira (29) a Agência local do Banco do Brasil em parceria com a Prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente -SEDEMA entregou sete triciclos, uma motocicleta, 18 cadeiras, 18 equipamentos de proteção individual (Epis), duas máquinas de costura industrial, um bebedouro e duas máquinas de fazer vassouras.

O investimento faz parte de um convênio da ordem de R$ 52.000 (cinquenta e dois mil reais) destinados ao projeto Reciclar na Terra do Guaraná desenvolvido pela Sedema.

Maués, é o único município do Norte a ser beneficiado com esse projeto. Além disso, possui a Lei Municipal 239, que trata dos Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva.

O projeto foi iniciado em 2013 com a legalização da Associação e a captação de recursos. A presidente da Associação dos catadores, Rosa Maria disse que os equipamentos irão permitir as famílias maior fonte de renda. Ela agradece a Prefeitura, Sedema e Banco do Brasil pela parceria. A comercialização da primeira produção de vassouras está assegurada com o Grupo Baiano.

O gerente da agência local da Fundação Banco do Brasil, Sanlem Alves, ressaltou o quanto é importante o papel do banco em contribuir para o desenvolvimento sustentável do município de Maués. “O Banco sempre apoiou essas iniciativas, esperamos resultados positivos”, ressaltou.

O Banco ainda irá entregar seis bancadas e uma máquina de estampa. O Secretário interino da Sedema Francismar Moreira (Pete), ressaltou que o projeto terá todo o apoio do governo municipal. “Com esse investimento a Coleta seletiva será uma realidade em Maués”, declarou o Secretário.

ASCOM MAUÉS

Foto: Hamilton Duarte