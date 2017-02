Banco de sangue de Parintins promove campanha Carnavida 2017

A Prefeitura de Parintins por meio do Banco de Sangue Amílcar Monterey promove de 13 a 24 de fevereiro a campanha Carnavida 2017. A instituição pretende conseguir 60 bolsas de sangue para atender o aumento da demanda no período do carnaval.

Segundo a diretora do banco de sangue Eliana Castro, a programação é direcionada também a novos doadores que queiram integrar o banco de voluntários da instituição. A recepção aos doadores será feita na sede do banco de sangue localizado na rua Pedro Ferreira Gonçalves, no antigo laboratório Lavoisier no horário de expediente.

Ela ressalta que o prefeito Bi Garcia e o vice-prefeito Tony Medeiros tem dado total apoio a campanha que é de fundamental importância para o sistema de saúde local. “Solicitamos a todos que possam participar e também fazer parte desse importante contingente de voluntários. A causa é justa”, salientou Eliana.

Projeto Horta Caseira é exemplo de alimentação saudável e geração de renda

Implantar hortas domésticas é um dos projetos que a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), vai trabalhar para reduzir a importação de hortaliças e gerar renda para as famílias. Cultivar uma horta em casa é sinônimo de saúde, melhora a qualidade da alimentação e assegura hortaliças completamente livres de agrotóxicos.

Esta semana, os técnicos agrícolas Jósimo Ribeiro e Carlos Mendes visitaram o agricultor José Adnelson Alfaia (54), que há vinte anos mantém uma horta no quintal de sua casa, na rua Padre Jorge Frezini, bairro Itaguatinga.

Apesar das dificuldades com a falta de incentivo dos últimos anos, Adnelson é o exemplo de que horta caseira dá certo. Com a produção de cheiro verde ele já consegue fornecer 50 maços por dia para um supermercado, o que garante o sustento da sua família e do irmão que também trabalha na horta.

A maior queixa do agricultor é com a falta de incentivo. Ele conta que nos últimos anos faltou desde a estrutura para os canteiros ao esterco, além da assistência técnica. ”Faltam recursos, a gente não tem apoio, muitos técnicos já passaram por aqui, mas as promessas ficam só no papel”, lamentou. O agricultor está confiante de que a administração do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros, vai resgatar o projeto das hortas, apoiando os agricultores.

O técnico Jósimo Ribeiro disse que a Sempa já está retomando os projetos que ficaram abandonados e vai incentivar na melhoria da técnica de cultivo de hortaliças em balcões. “Esses produtores precisam de assistência técnica, irrigação, tecnologia, distribuição de adubo e aporte financeiro. Temos certeza que com esse apoio do prefeito Bi Garcia e do secretário Edy Albuquerque, os investimentos no setor primário vão acontecer e nós vamos poder trabalhar com mais condições de contribuir os agricultores”, assegurou.

