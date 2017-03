BAD BOY E OS LAGARTO SALGADO SÃO OS CAMPEÕES DO CARNAILHA 2017

O resultado da apuração do carnaval parintinense que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 01, no prédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, SEMCTUR, consagrou os blocos Bad Boy (Chave Especial) e Lagarto Salgado (irreverentes) campeões do Carnailha 2017.

Antes da leitura das notas foi feito um minuto de silêncio em respeito à morte dos dois artistas do Bloco Cruz de Malta. A apuração iniciou com a leitura das notas dos blocos irreverentes. No final, as notas dos cinco jurados nos quesitos comissão de frente, rainha, carro alegórico e marchinha, deu o título de campeão ao bloco irreverente Lagarto Salgado, com 248,30 pontos. Na chave especial foram julgados os itens comissão de frente, samba- enredo e carro alegórico, e somando 198,10 pontos, o bloco Bad Boy foi o grande vencedor do Carnailha 2017.

Bloco Bad Boy

O Bloco campeão conquista o quarto título do Carnailha trazendo para arena do bumbódromo, bonecos gigantes homenageando a cultura pernambucana, em especial o Carnaval de Olinda, tendo em sua comissão de frente “Os cangaceiros”. “Esse é o quarto título da chave especial do bloco Bad Boy, agradeço a todas as 56 pessoas que trabalharam comigo, em especial a minha família. Não poderia de agradecer ao prefeito Bi Garcia e todos os parceiros que acreditaram no bloco Bad Boy”, destacou o presidente do Bloco, Assis Oliveira.

Bloco Irreverente Lagartos Salgados

O Bloco irreverente do bairro da Francesa conquista seu quinto título, com a marchinha “Sem pecado, sem pudor é pink meu amor”, composta por Inaldo Medeiros, levando a luta contra o preconceito. “Esse título é esforço e determinação de toda a comunidade da Francesa, dos nossos brincantes e artistas que se empenharam para botar o bloco para se apresentar. O Largato Salgado tem um compromisso com o Carnailha”, afirmou a vice-presidente Inês Cristina Butel.

O vice-prefeito Tony Medeiros que entregou os troféus e premiação em dinheiro aos campeões enfatizou que “apesar da desorganização administrativa em que recebemos nossa cidade há dois meses, fomos buscar recursos e conseguimos limpar a cidade, tapar buracos e realizar o Carnailha que gerou em três dias de festa emprego e renda para muitas famílias”.

Tony Medeiros exalta ainda que “tivemos um Carnailha diferenciado, com um ingrediente a mais que foi o Carnaboi. Lamentamos o acidente com o Bloco Cruz de Malta que não participou e ainda perdeu dois artistas, mas Parintins, os artistas, os blocos e o prefeito Bi Garcia, todos estão de parabéns pelo belíssimo evento”.

