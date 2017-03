Babá Tupinambá sorteará instrumentos musicais a Marujeiros de Parintins e de Manaus

Em agradecimento a dedicação aos ensaios e como forma de incentivar os marujeiros a terem seu próprio instrumento, o presidente do boi Caprichoso, Babá Tupinambá, anuncia fazer sorteio de dez instrumentos musicais para os componentes da Marujada de Guerra de Parintins e de Manaus.

A data do sorteio ainda não foi divulgada, mas serão sorteados, 2 surdos, 2 repiques, 2 caxinha, 2 rocates e dois xeques- xeques. “Vamos trabalhar para aos poucos premiar essas pessoas que se dedicam como verdadeiros guerreiros que fazer a nossa marujada campeã do festival”, destacou.



Sobre a origem dos instrumentos, Babá afirmou que “durante minha estadia no Rio de Janeiro, firmamos parceria com a empresa Gope de Instrumentos Musicais”. Ele acrescentou que “estamos trabalhando focados no boi de arena, mas não esquecendo o sócio, o torcedor e também os brincantes, pois são eles que também fazem o boi Caprichoso acontecer”.

Kedson Silva/JI

