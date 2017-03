Babá Tupinambá ganha apoio de sócios e torcedores contra crítica de blogueiro nas redes sociais

O sócio do boi Caprichoso e blogueiro Sinny Lopes tentou denegrir publicamente a imagem do presidente do boi Caprichoso, Babá Tupinambá ao postar em sua página no facebook, criticando a ausência do presidente azulado no Carnaboi e por divulgar fotos e vídeos no carnaval de São Paulo e no Rio de Janeiro, porém a postagem repercutiu a favor do presidente azulado, ganhando apoio de sócios e torcedores, pelo excelente trabalho que vem sendo feito a frente da Associação Cultural.

Segundo Babá Tupinambá “Não são só críticas, parece ser uma coisa pessoal. Fora as postagens, ele me mandou uma mensagem me chamando de criança tola com espirito de Robert, por postar o video do Bonny da Rede Globo e da postagem do G1. Eu só tenho a dizer para ao Sinny por ser sócio mas especialmente a toda Nação Azul e Branca que sou um TORCEDOR E SÓCIO APAIXONADO PELO NOSSO BOI CAPRICHOSO”, manifestou Tupinambá.

A POSTAGEM

Em resposta, o Presidente do boi Caprichoso diz que “o SINNY não crítica, ele fala mal. Para quem se diz sócio e torcedor do Caprichoso, mas só sabe falar mal do nosso boi e elogiar o contrário. Sempre vou divulgar e defender nosso Boi Caprichoso não importa se sou criança ou não”.

O Dirigente afirma que “as críticas são bem vindas sim desde que elas sejam construtivas, pois muitas dessas agressões de cunho pessoal, busca agradar grupos políticos para a eleição dentro do contrário”.

Sobre a viagem, Babá comenta que “o boi hoje têm vários segmentos e diretores e eu confio em todos. Tanto é que o Caprichoso deu um show no Carnaboi, por confiar neles e por ser presidente do boi, estou buscando fora da cidade parcerias e divulgando o nosso festival, claro levando o nome do boi Caprichoso.

APOIO VIRTUAL

Em muitas das postagens destacamos a do jovem BC Nogueira da Silva, enfatizando que “o Conselho de Ética tem que servir nesses casos e expulsar todos os sócios que não são torcedores verdadeiros do nosso boi Caprichoso e estão só pra atrapalhar. Se formos perceber, no contrário dificilmente eles falam mal do boi deles, pelo contrário, eles apoiam em tudo”.

Para Simone Melo Teixeira, “eu nunca tinha presenciado um belo trabalho de um presidente de boi. Você Babá merece aplausos e respeito. Estou orgulhosa de ver tanto empenho e dedicação por sua parte. Entrega nas mãos de Deus toda essa perseguição e falatórios você vai ver, Deus é maior”.

“Sempre vou defender o nosso Boi Caprichoso e fazer de tudo para divulgar a nossa festa, nossa cultura, nossa cidade e principalmente o nosso boi Caprichoso”, reafirmou Babá Tupinambá.

PARCERIA

Ele destaca que como resultado da viagem fez muitas parcerias, como da empresa de cosméticos DIVANAH Angel, da proprietária Juliana Lemos, que produzirá produtos exclusivos para o boi Caprichoso e para o festival de Parintins em 2017.

Kedson Silva/JI

