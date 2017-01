Babá Tupinambá emite nota de esclarecimento a repúdio de artistas

O presidente do Boi Caprichoso está em São Paulo, SP, comprando materiais para o boi, e chega em Parintins na terça-feira, 31, quando se pronunciará melhor a respeito do assunto em pauta.



Nota de Esclarecimento

Como presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, eu, Babá Tupinambá, venho a público manifestar-me sobre o assunto tema da matéria publicada na Rádio Alvorada de Parintins, onde três pessoas em entrevista afirmam que nunca me pronunciei sobre o pagamento de artistas e trabalhadores do Festival 2016, e não trato do tema com os mesmos.

Sou um ser um humano e jamais deixaria de ficar sensibilizado com a situação de artistas, e colaboradores, e estou empenhado em resolver. Desde a campanha bovina tenho tratado do assunto, seja entre os artistas, na imprensa ou até mesmo nas redes sociais. A última publicação, por exemplo, aconteceu no dia 19 de janeiro de 2017 às 20h, portanto, sendo mentirosa a declaração que não trato do tema já que tenho falado publicamente do assunto.

Reafirmo o meu compromisso de efetuar o pagamento de todos os artistas e colabores desta agremiação Cultural com base no planejamento feito tão logo assumi o Boi Caprichoso, ao lado de Jender Lobato.

Todo o trabalhador tem direito de receber e, claro, tem toda a liberdade de cobrar o seu direito. Assim como o Boi Caprichoso, tem o direito de se defender e ser ouvido, cumprindo um principio básico do Jornalismo que é ouvir o outro lado e não fazer Jornalismo de um lado só. O Boi-Bumbá Caprichoso tem uma dívida de R$ 8 milhões, apresentada na última assembleia. Com uma agremiação atolada em dívidas tínhamos que montar um plano onde pudéssemos desenvolver o espetáculo de arena e atender as cobranças do corpo interno. E para não sermos surpreendidos com qualquer situação externa que venha a dificultar a montagem do projeto de arena dividimos a quitação dos débitos da seguinte forma: O contrato de 2017 mais 30% do ano de 2016, contrato de 2018 mais 30% de 2016 e contrato de 2019 mais 40% de 2016. Assim honraremos nossos compromissos. Com relação as obras estamos trabalhando com parceiros, investindo recursos, como já expliquei em Assembleia, com o aval dos sócios e Conselho Fiscal.

Assim como doi nos colaboradores, doi em mim também, mas temos que organizar o Boi e automaticamente organizar o pagamento de todos. Estamos administrando conforme o planejamento e a organização que fará o Caprichoso Forte, unido e vitorioso!

Babá Tupinambá – presidente do Boi Caprichoso

Por Kedson Silva/JI

