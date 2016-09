Antes do início das votações que acontece neste domingo, 4 de setembro, os candidatos a presidência do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá “Chapa 1” e João Vinícius Lago “Chapa 2” comentaram estar apreensivos, mas confiantes de ter feito uma campanha de propostas em busca da confiança dos sócios azulados.

Babá Tupinambá

O Empresário se diz confiante na vitória. “Foram seis meses de campanha, levando propostas principalmente de união do Boi Caprichoso aos sócios”.

Ele avalia que “graças a Deus os sócios entenderam o nosso objetivo e com certeza nos darão o voto de confiança votando na Chapa 1, Babá Tupinambá e Jender Lobato no dia 4, para que possamos novamente ter um Boi vencedor”.

João Vinícius Lago

De acordo com o advogado, “estou muito feliz porque acredito em uma virada histórica nessa eleição”. Ele enaltece que acredita na vitória da esperança, da verdadeira renovação, sendo essa a resposta dos sócios do Boi Caprichoso pelo povo de Parintins. Segundo Vinicíus, “a campanha da Chapa 2 “O Caprichoso é o Amor de Todos Nós” é a campanha da esperança de dias melhores para a nossa Associação Cultural.

Mais de 5 Mil sócios votarão em Parintins e em Manaus na escolha do novo presidente que ficará a frente da Associação Folclórica pelo próximo triênio.

Em Parintins, as votações aconteceram na Escola Estadual Senador João Bosco, situado na Avenida Nações Unidas, próximo ao Presídio Público Municipal. Os portões abrem as 8h e se estende até às 17h.

Em Manaus, os sócios votarão no Centro de Convivência do Idoso da Aparecida, localizado no Bairro Aparecida, a partir das 8h até as 15h.

Kedson Silva/JI

Fotos:Montagem JI/Divulgação