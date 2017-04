Babá Tupinambá agradece Bi Garcia e fala sobre importância da viagem ao Rio de Janeiro

O presidente do Boi Caprichoso Babá Tupinambá em entrevista ao site ojornaldailha.com, falou sobre a viagem ao Rio de Janeiro junto ao presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, LIESA, Jorge Castanheira. A comitiva parintinense a cidade carioca foi comandada pelo prefeito Bi Garcia (PSDB) em companhia do presidente, vice-presidente de Caprichoso e Garantido, além de membros do conselho e comissão de arte dos bumbás.

Primeiramente, Babá frisou que “temos muito a agradecer ao prefeito Bi Garcia por essa parceria de levar os presidentes dos bumbás, junto com uma comitiva para conhecer um pouco do regulamento da Liesa. A gente ficou simplesmente maravilhado com tudo que ouvimos lá”. Sobre o modelo de julgamento usado no carnaval carioca, o Presidente azulado destacou que “é um sistema muito bom, muito moderno e a gente vai adaptar esse sistema dentro do nosso festival”. Dentre os objetivos na mudança do regulamento parintinense, Tupinambá afirma que “é para acabar de uma vez por toda com esse disse me disse de compra de jurados”. Ele manifesta que “a gente fica triste porque sabe que isso acontece, mas vamos fazer de tudo para que nesse sistema, o boi que ganhar o festival, será o boi que errar menos e se apresentar melhor dentro da arena”. No dia 15 desse mês, as diretorias dos dois bois e representantes da Prefeitura de Parintins iniciaram as discussões a respeito do regulamento para o 52¤ Festival Folclórico de Parintins e nesta sexta-feira, 21, foi feito um novo encontro na Prefeitura, onde se definiu que o modelo de escolha de jurados e a forma de julgamento do Festival Folclórico de Parintins desse ano será aos moldes do sistema adotado pela Liesa.

O líder azul e branco também frisou a entrega de CDs e camisas aos sócios em dia com suas mensalidades com a agremiação cultural, assim como a apresentação do show que feita para turistas.

Kedson Silva/JI

Foto: Arquivo Caprichoso

Comentários

comentários