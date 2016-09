Babá Tupinambá e Jender Lobato assumiram a Diretoria Executiva da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso na manhã de segunda-feira, 05 de setembro. O novo presidente e vice-presidente do “Boi da Estrela na Testa” foram empossados no escritório do Boi Caprichoso em Parintins pelo ex-presidente Joilto Azêdo, acompanhado de membros da diretoria nos últimos três anos de mandato: Diretor Administrativo, Elias Michiles, Diretor Financeiro, Joaquim Lima.

Os membros do novo Conselho Fiscal do Boi Caprichoso: Flávio Cardoso e Julvan Medeiros, também tomaram posse, em nome do presidente Saulo Viana, que se encontra em Manaus. Babá e Jender conquistaram 2.295 votos de sócios na eleição do Boi Caprichoso neste domingo, 04 de setembro. Babá Tupinambá e Jender Lobato assinaram os documentos de posse na sala de reunião do escritório do Caprichoso, na presença do presidente da Comissão Eleitoral em Parintins Mauro Antony e em Manaus Délio Diniz.

Depois de acompanhar a apuração da eleição e entregar o cargo, o ex-presidente do Boi Caprichoso, Joilto Azêdo, desejou votos de boa gestão à Babá e Jender na administração do bumbá nos próximos três anos. “Parabenizo ao Babá e Jender pela bela vitória. Meu desejo é que ele faça uma boa gestão e consiga fazer o que não tivemos êxito, que foi unir o boi. Ele pode contar com a gente, seja com uma orientação ou mesmo apoio”, destacou. Na agenda da tarde, o novo presidente e vice-presidente visitam curral e galpões do Boi Caprichoso.

Texto: Gerlean Brasil

Foto: Carlos Alexandre