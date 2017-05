Auditoria das contas da prefeitura de 2013 a 2016

Na manhã desta quinta-feira, o prefeito em exercício Tony Medeiros (D) entregou ao presidente da comissão de tomada de contas especiais da Câmara Municipal, vereador Telo Pinto, documentos relacionados às contas do ano de 2016, da gestão do ex-prefeito Alexandre da Carbrás. A comissão foi instaurada para analisar as contas e averiguar as irregularidades em razão da não prestação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Além da formatação da comissão, está sendo realizada uma auditoria interna na Prefeitura para analisar a arrecadação e gastos de 2013 a 2016.

MELHORIA DO SETOR TURÍSTICO

Visando fortalecer a atividade turística em Parintins, a Prefeitura de Parintins e a MAP Linhas Aéreas reuniram com representantes de agências de viagem, hotéis, pousadas e direções dos bois Caprichoso e Garantido. No encontro, Prefeitura e MAP apontaram ações que buscam a melhoria do setor de turismo na cidade com a criação de novas possibilidades de geração de emprego e renda. A intenção é aumentar o quantitativo turístico no município durante todo o ano com o fomento de incentivos.

DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS

Após articulação entre Prefeitura e Governo do Estado do Amazonas, a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) realizará ações de distribuição de créditos para produtores rurais da Vila Amazônia, Mocambo (foto) e Caburi. No total, serão destinados setecentos e cinquenta mil reais para as três regiões através do programa Banco do Povo. O intuito do programa é incentivar o empreendedorismo no Estado.

PROJETO MÃEZINHA NOTA 10

Com o objetivo de diminuir os riscos durante a gestação e incentivar a realização do pré-natal, o município realiza o projeto Mãezinha Nota 10. A ação é desenvolvida pela médica Rafaela Sefair no hospital Padre Colombo. No projeto é doado a mães carentes um kit com fraudas descartáveis, sabonetes e lenços umidecidos. Para receber o benefício é necessário que a mãe faça pelo menos sete consultas durante o pré-natal.

SECOM

Fotos; Secom/Internet/Arquivo

Comentários

comentários