Associação dos Municípios: impõe mais uma derrota ao senador Eduardo Braga

O senador Eduardo Braga (PMDB), amarga mais uma derrota na votação que escolheu o presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) nesta sexta-feira (31).

Por ampla maioria dos votos, o ex-prefeito de Itamarati, João Campelo, que pertence ao mesmo partido do governador José Melo (Pros), venceu o pleito. Ele obteve 23 votos contra 13 do prefeito de Manaquiti, Jair Souto (PMDB), que era apoiado por Eduardo Braga.

A outra derrota recente, imposta por Melo ao senador Eduardo Braga, aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, no processo de cassação de mandado movido por Braga após ser praticamente inocentado junto ao TSE, com voto favorável do relator.

Nos bastidores contam que Eduardo Braga jogou duro para que seu apadrinhado vencesse a eleição para AAM. Realizou reuniões secretas, almoço, pagou jantar para alguns prefeitos, mas no fim prevaleceu a força e a habilidade do governador José Melo, que mostrou ser melhor aos eleitores, prefeitos e ex-prefeitos, a votarem no candidato indicado por ele.

Eduardo Braga tinha o objetivo de Fazer da Associação dos Município, mais uma plataforma de lançamento de sua candidatura em 2018, assim como faz com a Amazonas Energia. O plano do senador vazou água.

correiodaamazonia.com

Comentários

comentários