ASPIN realiza curso de Libras em Parintins

Com o objetivo de formar intérpretes para facilitar a comunicação entre pessoas com problemas auditivos com a sociedade em geral, o presidente da ASPIN (Associação dos Surdos de Parintins), o professor mestre em letras e artes da UEA, Marlon Jorge Azevedo realizará, em parceria com a Escola de Áudio Comunicação Pe. Paulo Mana, no mês de março, um curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Segundo Marlon Jorge, “essa parceria é uma expansão de um projeto iniciado na Universidade do Estado do Amazonas, UEA, com o intuito de combater o preconceito, levar atendimento de qualidade aos surdos, formando intérpretes e espalhando-os na cidade, principalmente em bancos, hospitais, porto e aeroporto”.

Importância

O Presidente da ASPIN, manifesta que “hoje em Parintins temos cadastrados cerca de 50 surdos, que são vítimas de preconceito, quando procuram atendimentos públicos, como em bancos e hospitais, servem de chacotas e de motivo de piadas para outras pessoas, por não terem um profissional (intérprete) para facilitar a comunicação e para que ele possa obter o mesmo atendimento que os demais”.

Ele acrescenta que “muitos deles (surdos), após sofrerem preconceito nesses lugares, sentem vergonha e não voltam mais, se isolando da sociedade como um todo”.

Dificuldades

De acordo com o Mestre em Letras e Artes, além da dificuldade de comunicação, outro grande desafio é a falta de emprego. “Temos muitos surdos que já completaram o ensino médio e continuam desempregados, devido serem surdos, principalmente. Já realizamos as inscrições deles nesse processo seletivo e vamos torcer para que algum deles consiga ser aprovado”, argumentou.

Marlon Azevedo informa que “o curso será direcionado por professores da Escola Paulo Mana e por ex-alunos, todos voluntários. O curso será pago e é destinado a comunidade em geral, de preferência para as famílias que têm em casa algum surdo. Todo o dinheiro arrecadado, será dividido entre a escola e a ASPIN”.

Sobre a ASPIN, Marlon destaca que “muitos dos nossos surdos desconhecem os seus direitos e a ASPIN, foi criada para defender esses direitos, no sentido de integrar essas pessoas com igualdade diante da sociedade, assim como lutar para que tenha intérpretes, quando um surdo buscar serviço social, assistência médica, oodontológica e quando for viajar, por exemplo”.

