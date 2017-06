Artistas intensificam trabalhos em galpões e QGs

A poucos dias para a disputa na arena do Bumbódromo, os artistas de Caprichoso (foto) e Garantido intensificam os trabalhos de finalização em alegorias, tucanas, tribos, indumentárias dos itens individuais e coletivos para o 52º Festival Folclórico de Parintins que esse ano acontece de 30 de Junho, 01 e 02 de julho. Nos galpões, as duas agremiações finalizaram a parte de ferragem e entram na fase de revestimento, pastelagem, pintura, montagem de adereços e decoração dos módulos alegóricos.

Já nos QGs, fantasias dos itens individuais e coletivos estão 90% prontas, faltando apenas alguns detalhes. O presidente do Boi Caprichoso Babá Tupinambá garante que “o projeto ‘A Poética do Imaginário Caboclo’, tem todo um cronograma e estamos acompanhando os trabalhos dos nossos artistas e com certeza eles vão entregar no dia 24 de Junho todos os trabalhos para o festival desse ano pronto, como está programado”.

Pelo lado vermelho, Adelson Albuquerque diz que o projeto ‘Magia e Fascínio no Coração da Amazônia’ está na fase final é que aguarda somente um sinal de positivo dos artistas e da Comissão de Arte para iniciar o translado dos módulos alegóricos para a área de concentração do bumbá na Praça dos Bois. Para a disputa na arena do Bumbódromo, os dois presidentes prometem dentro do projeto 2017 de cada boi, apresentações audaciosas, inovadoras, cheias de momentos importantes e empolgantes, pensadas nos mínimos detalhes.

Kedson Silva/JI

Foto: Assessoria do Boi Caprichoso

