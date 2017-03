Artistas do Boi Caprichoso entram em galpão dia 03 de abril

Conselho de Arte definiu no ano passado o cronograma de trabalho dos artistas plásticos

O projeto de arena do Boi-Bumbá Caprichoso “A Poética do Imaginário Caboclo” começa a ganhar formato para o Festival Folclórico de Parintins 2017, a partir de segunda-feira, 03 de abril. A data marca o início dos trabalhos dos artistas no galpão na construção de alegorias para as três noites de espetáculo no Bumbódromo.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, e o diretor financeiro, Adelino Aguiar, reuniram na manhã desta terça-feira, 28, com os artistas de alegorias para esclarecer questões contratuais e o estilo de trabalho a ser implementado pela nova administração azulada.

Durante o encontro, os artistas fizeram suas indagações ao presidente e ao diretor financeiro para tirarem suas dúvidas. Todos os esclarecimentos foram feitos aos artistas. “O contrato será avaliado pela justiça do trabalho, antes de ser assinado pelos artistas”, afirma o presidente do Caprichoso.

Babá Tupinambá solicitou harmonia entre os artistas e solidariedade dentro de galpão para que o Boi Caprichoso esteja pronto e seja entregue para a direção de concentração até o dia 24 de junho. “No dia 25 de junho, pretendemos fazer uma grande festa de confraternização. Queremos dar dignidade aos trabalhadores e, para isso, precisamos que todos atuem harmonicamente”, frisou.

Com o foco em 100% nos trabalhos artísticos do Boi Caprichoso para o Festival Folclórico de Parintins 2017, o dirigente azulado tem acompanhado de perto as ações do bumbá. Foi assim na reforma do curral Zeca Xibelão, nas obras da Loja Oficial, do escritório social, na Escola de Arte.

Babá diz que não será diferente na concretização do projeto boi de arena. “Vou me mudar para o galpão”, avisou. O encontro ainda definiu questão de pagamento e foram feitos esclarecimentos sobre o contrato do ano passado. “Nos comprometemos em pagar e vamos fazer”, concluiu o presidente.

Por Gerlean Brasil

Foto: Riso Alencar

Comentários

comentários