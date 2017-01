Artista parintinense morre em São Paulo

Tweet no Twitter

Anacleto Azevedo, estava trabalhando na Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi

Ele sofreu um acidente, na terça-feira, enquanto trabalhava teve trauma craniano e não resistiu. O artista tinha 34 anos e estava trabalhando na Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi.

Anacleto foi desenhista do Conselho de Arte do Caprichoso. Sua criatividade transformou em desenho, cor e forma vários projetos do Touro Negro.

O presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, e o vice Jender Lobato, se solidarizam a família, aos amigos neste momento de dor.

Que Deus conforte a perda precoce de um artista que amava a profissão e dava orgulho ao povo do Amazonas.

Rony Belchior/TIRADENTES-FM

