Arte parintinense é destaque em Santos

Três carros alegóricos, construídos por uma equipe de parintinenses, comandada pelo artista do Boi Caprichoso, Sabazinho Cardoso foram destaques no final de semana durante o desfile da Escola de Samba de Guarujá, Mocidade Amazonense, na Passarela do samba Dráusio da Cruz, no carnaval da cidade de Santos, litoral de São Paulo.

Encerrando a última noite de disputa, a apresentação da escola do Guarujá ganhou atenção especial do público e da mídia que realizou a cobertura jornalistica do desfile das escolas de samba santista. O portal G1/Santos-SP dedicou espaço especial ao trabalho da equipe parintinense.

Mesmo não conquistando o titulo, a escola foi vencedora de quase todos os estandartes de ouro, dentre eles, o segundo carro a entrar na avenida, teve o mesmo nome do enredo explorado pela escola “Holambra, a Cidade das Flores”, trazendo uma borboleta automatizada que lhe garantiu o estandarte de ouro, como melhor carro alegórico.



“Não fomos vencedores, mas a repercussão positiva do nosso trabalho nos dá a garantia do dever cumprido. Agradeço a toda equipe e graças a Deus deu tudo certo e ninguém se machucou. Apesar da saudade da família, o bom foi ter o trabalho reconhecido, não só pelos diretores da escola, mas por todos os torcedores durante a nossa apresentação”, comentou o artista Sabazinho, via whatsApp.

Além de Sabazinho Cardoso, integram a equipe a esposa, Ana Maria Menezes, o filho Thiago Cardoso e o soldador Andrei Soares, os demais ajudantes são do Guarujá.

Carlos Frazão/JI

