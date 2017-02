Arte na Rua eleva autoestima do parintinense

Pensando no desenvolvimento da cidade e dos parintinenses, a Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Semctur, realizou durante todo o dia de hoje, domingo (12), a 1ª ação do Coletivo de Cultura e Cidadania através do projeto “Arte na Rua”.

O professor de Artes Visuais da Ufam, Erick Nakanome, parabenizou a iniciativa da Prefeitura em chamar e unir parceiros, instituições, universidades e os sistemas como Sebrae e Senai para esse grande mutirão artístico, cultural e educacional. “O importante não é cuidar só da cidade, mas também das pessoas que moram nela, por isso parabenizo a iniciativa do evento”, destacou o professor.

Programação

As atividades iniciaram as 8h da manhã com o “Puxirum Parintins”, com a passagem cultural do Ropoca e parada da limpeza, com autoridades do município em gesto simbolico limparam a rua. Em seguida aconteceu o embelezamento, com os acadêmicos da UFAM pintando em grafite alguns muros de algumas residências.

As 10h desenvolveu-se o “Cidadão Parintins” com inscrições para cursos e oficinas, recreação cultrural para todas as idades, assim como apresentação de teatro infantil e robótica pelo SESI.

A tarde, no “Avança Parintins”, foram realizadas as oficinas, minicursos e cursos com pronta certificação, assim como serviços variados, como corte de cabelo gratuito, tipagem sanguínea e elaboração de currículos dentre outras atividades.

A noite, aconteceu os “Shows Parintins” com apresentação de bandas locais em diversos ritmos, assim como teatro, poesia, exposições, fotografias, dança de rua, DJs, samba e carnaval.

De acordo com uma das coordenadoras do evento, Larisse Butel, “o objetivo é usar a arte para promover cidadania, oferecendo serviços de qualidade a população, além de propor entretenimento e música através dos nossos cantores locais para que eles conheçam a nossa arte e os nossos artistas”.

Importância

Erick Nakanome comentou ainda que “esse é um projeto se suma importância para nossa cidade. Sabemos da dificuldade que passa o Brasil todo devido a crise e a união desses parceiros é um caminho para desenvolver a comunidade, além de proporcionar a ela um atendimento de excelência”.

A domestica, moradora do Itaúna II, Raimunda Silva, atendida com corte e tratamento nos cabelos manifestou que “estou muito feliz. Depois de quatro sofridos anos, a nossa cidade está voltando ao que era antes e essas iniciativas só nos mostram que dessa vez fizemos a escolha certa. Escolhendo uma pessoa que realmente se importa com a nossa cidade e com as pessoa”.

PALAVRA DO PREFEITO

Em sua página no facebook, o prefeito Bi Garcia postou a seguinte mensagem:

“Com o intuito de proporcionar cidadania e uma série de ações culturais, realizamos neste domingo a primeira edição do Coletivo Arte na Rua. A programação foi feita na área externa da igreja de São Sebastião, no Itaúna II, onde além das ações culturais, trabalhamos a conscientização ambiental com a coleta de lixo nas rua Barreirinha e Augusto Gianola.

Também colaboraram com a realização do evento o Sebrae, Sesc, Sesi, Senai, Senac, CDL, UEA, Ufam, Ifam e Cetam, que desenvolveram oficinas, minicursos, apresentações, atendimento ao público, entre outras atividades.

O projeto será realizado nos outros bairros e nas comunidades rurais. O que fizemos hoje é apenas o início de um lindo trabalho que trará muitos frutos a todos os parintinenses”, disse Bi Garcia.

Postado por KedsonSilva/JI

Fotos: Kedson Silva/Facebbok

Comentários

comentários