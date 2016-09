O aposentado José Lopes Ribeiro, 80, morreu ao dar entrada na manhã deste sábado, 17, no hospital Padre Colombo. As informações foram confirmadas pelo corpo de bombeiros e polícia civil. Na delegacia de polícia um dos investigadores informou que o veículo era conduzido pelo jovem Paulo Augusto Vieira Bulcão, 21.

De acordo com o Corpo de Bombeiros o aposentado seguia de bicicleta no sentido bairro-Centro quando foi atropelado por um carro cujo condutor evadiu-se do local após o ocorrido. “A vítima teve fratura de tíbia e fíbula, escoriações generalizadas e suspeita de Traumatismo Crânio Encefálico (TCE)”, informaram os militares que atenderam a ocorrência.

No Hospital Padre Colombo o médico Paulo Sarrazim confirmou a morte do aposentado. A polícia civil chegou ao condutor do veículo que está preso em flagrante e sem fiança por não prestar socorro a vítima. O automóvel está no pátio da delegacia. Durante a revista no carro foi encontrado uma lata de bebida alcoólica.

