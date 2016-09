Tweet no Twitter

Dois homens encapuzados e armados com facas roubaram e mataram a aposentada Nair de Jesus Tavares, 84.

O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira, 30, na Rua Professor Pena Ribeiro, Bairro Santa Clara. De acordo com a polícia, “as informações colhidas é que dois homens armados de arma branca e encapuzados invadiram a residência de dona Nair no momento em que uma jovem que trabalhava na casa fazia suas unhas”.

Os militares disseram ainda que dona Nair havia recebido a aposentadoria e os ladrões exigiram o dinheiro, cerca de R$ 1.800. A jovem teria levado os dois até o dinheiro e um deles a atingiu com uma facada no pescoço. Ela desmaiou e os dois se dirigiram à aposentada que também foi cacetada e esfaqueada no pescoço.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, “a vítima apresentava um corte profundo na parte frontal da cabeça e perfurações no pescoço. A dona Nair foi encontrada na posição de decúbito prono, ao acessar a vítima foram notados que já havia certa rigidez cadavérica e cianoses, aparentando assim o óbito da mesma”.

Dona Nair como é conhecida no bairro, é mais uma vítima da violência que predomina na cidade. A aposentada era bastante conhecida e muito querida pelos moradores. Vizinhos fizeram um cerco para proteger a residência e evitar especulações em torno do ocorrido.

As policias Civil e Militar continuam as investigações, com o intuito de prender o acusado.

Homem embriagado some nas águas do Rio Amazonas

O cidadão Fernando Guimarães e Silva, 26, após ingerir bebida alcoólica desapareceu nas águas do Rio Amazonas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o desaparecido estava embriagado, sentou em cima de um freezer e um forte banzeiro o derrubou entre o barco e o Pontão Malta, em frente à Praça Digital.

O cabo Pinheiro deslocou-se ao local do afogamento e avaliou as buscas do corpo de Fernando. O Corpo de Bombeiros acionou a Polícia Civil para registrar um B.O. Até o momento o corpo de Fernando Guimarães ainda não havia sido encontrado.

Kedson Silva/JI