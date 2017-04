Anny Santos, nova rainha da Copa Alvorada de Futsal

Com o ginásio de esportes Elias Assayag lotado. A noite de jogos decisivos das semifinais da competição, nesta terça-feira, 25, foi abrilhantado com a final do concurso de Rainha e escolha da Miss Simpatia da Copa Alvorada de Futsal 2017. Sob aplausos e gritos de incentivo vindo das arquibancadas, as quatro finalistas representantes das equipes de Faro, São Francisco, Perebas Futsal e Casa Sony, desfilaram na passarela, montada no ginásio de esportes, ousando no desfile, figurino e maquiagem. Rainha da Copa Os jurados André Nascimento, Rose Acauan e Tatiane Barros avaliaram as candidatas nos itens: apresentação e desfile, expressão corporal e simpatia, além de desfile e beleza, escolhendo a parintinense, representante da equipe do Perebas Futsal, Anny Santos, 19, como a nova Rainha da Copa Alvorada 2017. “Estou muito feliz. Além do meu esforço e da minha dedicação, agradeço a família Perebas Futsal por ter confiado em mim, pois essa conquista não é só minha, é de todos que estiveram comigo durante todo o concurso”, destacou a nova rainha. De acordo com a coordenadora do concurso, Graciane Marinho, “a coroação da nova rainha e da Miss Simpatia será feita na noite de sexta-feira, 27, na grande final da competição, entre Atlético Nhamundá e Faro”. Miss Simpatia Na opinião dos três jurados da noite e do público presente, a jovem parintinense Tayane Ferreira, 21, representante da equipe do São Francisco foi escolhida a Miss Simpatia do campeonato. “Apesar de não ter sido escolhido a rainha, fiquei muito feliz porque a Miss Simpatia foi escolhida pelo público, então pra mim foi uma honra ter sido a escolhida é agradeço a todos pelo apoio”, enalteceu Tayane Ferreira.

Miss Simpatia Tayane Ferreira

Kedson Silva/JI

