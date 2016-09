Evento cívico não acontece desde 2004 na principal avenida da cidade.

O público lotou ontem, 07, a Avenida Amazonas, centro de Parintins-AM, para prestigiar o desfile do Dia da Independência do Brasil. Participaram do ato cívico seis escolas estaduais (Gentil Belém, Geny Bentes, Dom Gino, Colégio Batista, João Bosco e Ceti Gláucio Gonçalves), uma escola municipal (Irmã Cristine), Pelotão Mirim, Bombeiros Mirins, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, forças armadas, dentre outras instituições e entidades, que demonstraram amor e respeito à pátria.

“Com união de diversos órgãos juntamente com as escolas, a gente resgatou o tradicional desfile na Avenida Amazonas. A população compareceu maciçamente, pois é uma data marcante para a nossa pátria e tem que ser festejada. O desfile aqui em Parintins foi um sucesso”, comemora o Coronel Valadares Junior, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar.

Dona Isabel da Cruz Almeida, veio com a família e amigos prestigiar o evento e achou tudo muito bonito. “Fazia tempo que a gente não via um desfile maravilhoso como esse”, declarou Isabel.

A aposentada Maria da Silva, ficou emocionada com os desfiles das escolas e do grupo de resgate Anjos da Vida, onde o filho se apresentou. “Todos estão de parabéns, me sinto de feliz de está aqui. Não tive o prazer que esses alunos estão tendo de marchar no Dia da Independência”, relatou a aposentada

Patriotismo

A primeira escola que desfilou na noite foi a Escola Estadual Gentil Belém, do bairro Santa Clara. Segundo a gestora do educandário, Maria do Carmo Farias, os estudantes fizeram questão de participar do evento cívico porque são patriotas e amam o Brasil.

O Desfile do Dia da Independência na Avenida Amazonas não acontecia desde 2004. De 2005 a 2012, o ex-prefeito Frank Bi Garcia (PSDB) não realizou o evento cívico. O desfile voltou a ser realizado pela prefeitura em 2013, na Avenida Paraíba, na gestão do atual prefeito Alexandre da Carbrás (PSD). Nos anos de 2014 e 2015 o poder público municipal promoveu o desfile no Circuito Escorpião.

De acordo com o professor Fernando Silva, o evento também ajuda a fomentar a economia, com renda extra para diversos profissionais, principalmente para costureiras, fotógrafos, pequenos comerciantes, camelôs e vendedores de passagem.

Por Equipe Gazeta Parintins

Foto: divulgação