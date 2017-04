Amazonenses disputam hoje as provas finais em São Bernardo, SP

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Os atletas manauara Ed Flavio (E) no Salto Triplo, e o parintinense Pedro Nunes (D) no Lançamento de Dardo descansam antes das provas finais deste domingo.

A TV Atletismo Brasil, da CBAt, vai transmitir ao vivo todas as provas do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20, que será disputado neste domingo (9), na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo (SP).

As imagens poderão ser vistas pela página no Facebook da CBAt (https://www.facebook.com/oficialcbat/).

http://www.cbat.org.br

http://www.facebook.com/oficialcbat/

Postado por Carlos Frazão/JI

Comentários

comentários