AMAZONBEST FARÁ VENDA DOS INGRESSOS PARA O FESTIVAL E SÓCIOS DO CAPRICHOSO TERÃO DIAS EXCLUSIVO PARA COMPRA

O presidente do Boi Caprichoso Babá Tupinambá acaba de assinar contrato da venda de ingressos para o Festival Folclórico de Parintins com a empresa AmazonBest do empresário Valdo Garcia. Durante a conversa o dirigente azulado transmitiu ao empresário todas as reclamações que ouviu do torcedor ao longo dos últimos anos. Além disso ele conseguiu firmar parceria em prol ao sócio do Boi Caprichoso.

A grande novidade que irá beneficiar o sócio azulado é que do dia 1º ao dia 10 de fevereiro terão direito de comprar o seu ingresso. Os primeiros dez dias do próximo mês serão exclusivos para que os sócios possam comprar seus ingressos que será vendido na agência TURISPAR. “Estamos sendo porta voz do nosso sócio e torcedor junto as empresas que estarão no Festival de Parintins”, afirmou.

Valdo Garcia anunciou que a venda nacional dos ingressos serão abertas após o dia 10 de fevereiro e o sistema será diferente de anos anteriores, pois serão vendidos ingressos individuais ou em combo de duas ou três noites dando a possibilidade do torcedor fazer a escolha.

