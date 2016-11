Amazonas registra índice de 37% de abstenção do Enem em 2016, aponta Inep

Em Parintins, alguns candidatos acharam que irão conseguir pontuação boa e a maioria achou muito difícil a prova toda (foto: Carlos Frazão/JI)

Abstenção no AM foi a maior do país, segundo o Inep

O Amazonas foi o estado que registrou maior abstenção do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, com um total de 37%. As informações foram divulgadas na noite deste domingo (6) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Após o Amazonas, o segundo estado com mais abstenção foi Mato Grosso do Sul com 34,64%. O menor estado com abstenção foi Piauí com 22,71%. Conforme o Inep, no geral houve um total de 30,01% de abstenção no País. O instituto informou que para o cálculo foram excluídos os participantes que devem fazer as provas em dezembro.

No geral, um total de 768 participantes foi eliminado, a maioria (641) por portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido, utilizar impressos ou não atender orientações dos fiscais, entre outros. O detector de metais foi responsável por 120 eliminações e a recusa da coleta do dado biométrico, por 7.

Vinte e oito ocorrências emergenciais médicas ou interrupção temporária de energia elétrica foram registradas. Segundo o Inep, não houve registro de incidente grave de logística.

De um total de 8.356.215 inscritos habilitados a fazer a prova neste fim de semana, o exame foi concluído por 5.848.619 participantes.

Gabarito

Nesta quarta-feira (9) o Inep divulga o gabarito oficial dos dois dias de prova para cada Caderno de Questões, que também estarão disponíveis para download no portal do Inep (portal.inep.gov.br). O gabarito também será disponibilizado pelo aplicativo Enem 2016. Em 3 e 4 de dezembro será realizado o Enem para os 3% de inscritos que não fizeram o exame neste fim de semana em função das ocupações. Os novos locais de prova serão divulgados oportunamente na Página do Participante e no aplicativo Enem 2016. O resultado do Enem, para todos, está previsto para 19 de janeiro de 2017.

acrítica.com/Manaus (AM)

Comentários

comentários