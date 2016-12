Amazon River segue tradição e festeja colaboradores

Para celebrar a passagem de mais um ano de atividades em Parintins, o Hotel Amazon River realizou uma confraternização nesta terça-feira (13) que agitou a noite de todos os seus colaboradores. Muita música, brincadeiras e homenagens marcaram o evento que tornou-se tradição no calendário de fim de ano do hotel.

De acordo com a gerente do hotel, Fernanda Miranda, a tradicional festa é uma forma de a empresa retribuir todo o empenho dos colaboradores. “Já é tradição da família Amazon River trazer um pouco de lazer para os seus funcionários, porque o decorrer do ano é cansativo. Nesse dia a gente se distrai, brinca e todo mundo dança”, ressalta.

Fundado em 2002, o hotel emprega atualmente 29 pessoas. “Não são só 29 funcionários, são 29 famílias. Fizemos de tudo, nos apertamos para não demitir ninguém, deu tudo certo e nesse ano de 2017 vai ser melhor ainda”, diz Fernanda ao referir-se às dificuldades ocasionadas pela crise financeira, frisando as expectativas para o próximo ano.

Para 2017, a gerência do hotel almeja crescimento no número de hóspedes com a reabertura do aeroporto e porto de Parintins e, conforme o nível de crescimento, aumentar o quadro funcional da empresa.

