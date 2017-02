Amazon Best divulga início de vendas de ingressos para o Festival de Parintins

Este ano, com o novo formato de vendas, os brincantes poderão escolher se vão comprar o ingresso de uma, duas ou três noites do evento

As vendas dos ingressos para o Festival Folclórico de Parintins, que neste ano acontece nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho já foram anunciadas. As vendas iniciam no dia 6 de fevereiro e vão estar disponíveis até 14 de fevereiro para os sócios dos bumbás. A partir do dia 15 de fevereiro, as vendas estarão disponíveis para o grande público.

O valor dos ingressos foram divulgados na fanpage oficial do Festival de Parintins no Facebook, administrada pela empresa Amazon Best, que coordena a venda dos ingressos para o evento a partir deste ano. Com a nova concessão, algumas mudanças foram realizadas no sistema de vendas.

Quando as vendas dos ingressos para o Festival eram de domínio da Tucunaré Turismo, só era possível assistir ao evento se caso o torcedor comprasse o pacote com os três dias do festival inclusos. Este ano, com o novo formato de vendas, os brincantes poderão escolher se vão comprar o ingresso de uma, duas ou três noites do evento.

Custos

Os valores da cadeira tipo 1 custam R$ 330 (uma noite), R$ 600 (duas noites), e R$ 820 (três noites). Já a cadeira tipo 2 custa R$ 250 (uma noite), R$ 450 (duas noites) e R$ 600 (três noites).

A arquibancada central será vendida no valor de R$ 420 (uma noite), R$ 770 (duas noites) e R$ 1.050 (três noites). Quem quiser acompanhar o festival diretamente da arquibancada especial vai desembolsar R$ 320 (uma noite), R$ 580 (duas noites) e R$ 800 (três noites).

Visibilidade

As cadeiras tipo 1 estão localizadas nas laterais da arena. Antigamente chamadas de numeradas, são aquelas que possibilitam ao torcedor a visualização dos bumbás pela frente, bem como as coreografias. Já as cadeiras tipo 2 são aquelas em que o brincante vê as partes traseiras e laterais das alegorias, ou seja, a parte traseira da apresentação dos bois.

As arquibancadas especiais oferecem uma visão lateral-frontal da apresentação dos bumbás. Já a arquibancada central oferece uma visão totalmente frontal do evento, bastante privilegiada em relação aos demais lugares da arena.

Locais

Os ingressos serão vendidos na sede da Amazon Best em Manaus (Rua Rio Juruá, 95, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças), e na sede da agência em Parintins (Rua Vieira Junior, 754, Centro). O horário de funcionamento das agências é de 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações sobre as vendas em Manaus podem ser obtidas nos números (92) 3085-7104 e (92) 99389-3344. Maiores detalhes sobre o custo dos ingressos em Parintins podem ser obtidos nos contatos (92) 3533-3292 e (92) 99132-1191.

