Alegria e Irrevência na primeira noite do Carnailha

A primeira noite do Carnailha foi marcada por muita alegria e irreverência de milhares de foliões que brincaram ao som das marchinhas dos nove blocos irreverentes que se apresentaram na noite de domingo, 26, no Bumbódromo.

Além dos destaques dos carros alegóricos, homens vestidos de mulher, mulheres vestidas de homem, super heróis, personagens de filmes infantis, soldados romanos, bombeiros e enfermeiras foram algumas das fantasias que chamaram a atenção entre os foliões.

Abertura

O maior carnaval do interior do Estado do Amazonas iniciou às 18h, com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo (Felipe de Souza) e a Rainha (Yanara Barros), representantes do Bloco Bad Boy. Em seguida aconteceu a apresentação do Bloco dos Idosos. “Estou muito feliz de voltar a brincar o carnaval e agradeço a Deus e ao Bí Garcia por nos proporcionar esse momento de muita alegria e de felicidade”, ressaltou a idosa Maria do Carmo Silva.

Desfile dos Blocos

Com o enredo “Mais que perigo maldito corre a minha vida e esse mosquito querendo me pertubar”, o bloco Os Belezuras abriram a primeira noite de disputa do carnaval na Terra do boi bumbá, seguido do bloco As Tiazinhas. Explorando o ‘Carna Brasil’, o bloco Amor e Cana foi o terceiro a se apresentar, seguido do bloco Entre Tapas e Beijos.

Arrastando uma multidão, A Chitara da Chapada, um dos mais tradicionais da cidade levantou o público presente. O bloco Os Piratas usou e abusou da criatividade empolgando os foliões. Com muita frescura, o Pantera Cor de Rosa foi o sétimo bloco a se apresentar. O público delirou com a passagem do Lagarto Salgado. O bloco Invasão na Folia fechou a primeira noite de disputa.

O prefeito Bi Garcia comentou que “tínhamos que resgatar essa festa popular que faz parte do calendário cultural do município. Estamos em processo de experiência da festa aqui dentro do Bumbódromo, mas acredito que vai dá certo”. Ele avaliou que “hoje tivemos uma grande noite com grandes apresentações. Acredito que amanhã com o Carnaboi será ainda melhor”.

Sobre a importância da festa, Bí diz que “a festa é importante porque além de gerar emprego a centenas de parintinenses, também gera renda a muitas famílias que vive da venda. Estamos trabalhando para aquecer cada vez mais a economia do município”.

Na segunda-feira gorda de carnaval, 27, acontece o evento mais aguardado pelos parintinenses, o Carnaboi e na terça-feira, o desfile dos blocos da chave especial.

DIA 27 (SEGUNDA-FEIRA) INÍCIO ÀS 18 HORAS

CARNABOI: INÍCIO ÀS 18 HORAS

SEBASTIÃO JUNIOR

DAVID ASSAYAG

ISRAEL PAULAIN

JUNIOR PAULAIN

TONY MEDEIROS

CANTO DA MATA

CALINHOS DO BOI

EDMUNDO ORAN

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários