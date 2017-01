Alcione faz show durante feijoada na quadra da Mangueira

Tweet no Twitter

Alcione fez show na quadra da Mangueira neste sábado e a rainha de bateria da escola, Evelyn Bastos, sambou ao lado da cantora (Thiago Mattos/Divulgação)

Rio – A cantora Alcione levantou o público na quadra da Mangueira, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado. Ela fez um show durante a feijoada na Verde e Rosa e animou os fãs. A rainha de bateria da escola, Evelyn Bastos, também participou da festa e subiu ao palco para sambar ao lado da artista.

No Carnaval deste ano, a agremiação da Zona Norte, que conquistou o título em 2016, levará o enredo “Só com ajuda do Santo”. A Mangueira é a terceira escola a desfilar na segunda-feira, dia 27.

ODIA/RJ

