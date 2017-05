Agricultor alvejado com tiro morre no Hospital Jofre Cohen

Depois de passar quatro dias em coma na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional Jofre Cohen, o agricultor Alessandro de Souza Pereira, 25, foi a óbito na tarde de quinta-feira, 18. De acordo com familiares, Alessandro foi atingido com um tiro de espingarda que acertou o peito direito atravessando o corpo, disparado pelo seu próprio companheiro de trabalho, o vaqueiro conhecido como ‘Belterra’, em uma fazenda, localizada na cabeceira do Sacai, na região do Tracajá, na manhã de domingo, 14.

Segundo a prima da vítima, Rosinês Batista, “os dois trabalhavam na fazenda do ‘sêo’ Dendê. Meu primo ao recordar no hospital,contou ao meu tio que a agressão com o tiro aconteceu porque meu primo (Alessandro), chegou primeiro onde eles moravam, arrombou a porta e ligou a televisão e esse ‘cara’ de nome ‘Belterra’, não gosta que mexam nas coisas dele, por isso atirou nele”.

A família registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia. Em depoimento, o vaqueiro contou a mesma versão que disse para a família da vítima, que o agricultor havia se atirado. Rosinês lamenta a morte do primo e pede providencias da polícia para o caso.

