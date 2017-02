Agência Fluvial reabre Porto de Parintins após 6 meses

Agente Fluvial de Parintins, comandante Marcelo Barrios



Fechado para reforma desde o dia 25 de julho de 2016, o Porto Hidroviário de Parintins voltou a funcionar normalmente na tarde de hoje, sexta-feira, 03. A reabertura foi feita pelo agente da Capitânia dos Portos de Parintins, capitão-tenente Marcelo Barrios Lucio.

O Agente explica que, “a parte pelo qual, o Porto estava interditado, era para a mudança das treliças de pelos menos 1 metro para evitar o acúmulo de lixo. Foi concluída a obra e só não foi inaugurada antes devido algumas pendências, inclusive de um furo que teve na balsa, atrasando um pouco mais a reabertura”.

De acordo com Marcelo Barrios, “estamos colocamos em tráfego por 180 dias, através da portaria N¤ 12 de 03 de fevereiro de 2017 (Ver a portaria, na íntegra, abaixo). Esse período é para a embarcação que não é inscrita na Marinha, tenha esses seis meses (1 de agosto) para dar entrada”. Ele acrescenta que esse é um certificado provisório comum, mas para ter o certificado que a gente diz que é duradouro, o porto tem que está inscrito direitinho, como ainda está em trâmite de inscrição e ainda existe algumas pendências, só fica funcionando com o provisório.

Barrios informa que “a partir de agora, o DNIT tem que providenciar toda a documentação, ai, um técnico da Autoship tem que vim a Parintins, avaliar e depois a Marinha autoriza”.

ORGANIZAÇÃO



O Capitão-Tenente pede mais organização quanto à entrada e saída de veículos, principalmente de caminhões que também voltam a realizar os seus trabalhos normalmente. “Coloquei na portaria que continua a descida de carros e caminhões, justamente para dar mais autonomia ao Porto, mas faze-lo de meio seguro, pois se deixar de qualquer jeito, vai descer todo mundo, todo mundo vai colocar mercadoria no Porto. Para ter um mínimo de organização, limitamos algumas coisas, mas nada do que já venha sendo realizado”, frisou.

O secretário de Obras e Urbanismo, Mateus Assayag, ressalta que “nesse primeiro mês de administração do prefeito Bi Garcia, esse é mais um compromisso sendo firmado com o povo de Parintins. Graças a Deus, a parceria entre Prefeitura, DNIT e Capitania dos Portos conseguiu esse feito”.

Assayag afirmou ainda que “essa conquista é muito importante, pois o Porto vai ficar em funcionamento nas nossas principais festas, carnaval, festival e festa da Padroeira, pois essa é a principal porta de entrada e saída para a nossa cidade”.

ABAIXO, NA ÍNTEGRA, A PORTARIA DO AGENTE FLUVIAL DE PARINTINS:

MARINHA DO BRASIL

AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTINS

PORTARIA Nº 12/AgParintins, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2017.

Coloca em tráfego o Porto Público de Pequeno Porte de Parintins, até o dia 1º de agosto de 2017.

O AGENTE FLUVIAL DE PARINTINS, usando das atribuições que lhe são conferidas na Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário em Águas sob a Jurisdição Nacional:

Art. 1º Colocar em tráfego o Porto Público de Pequeno Porte de Parintins, para operar até 1º de agosto de 2017, com as seguintes restrições:

I – Somente poderão permanecer atracadas, simultaneamente, embarcações regionais cuja soma de TPB seja igual a 2.500t.

II – O controle da TPB das embarcações atracadas estará sob a única e exclusiva responsabilidade do Administrador Responsável (AHIMOC).

III – Está proibido o acesso de carros e motos particulares, sendo autorizado três (3) caminhões e dois (2) carros tipo saveiro por balsa, fim possibilitar o transporte de material e o acesso de, no máximo, cinco (5) taxis no período compreendido das 02:00 às 06:00h, em sistema de rodízio.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Artº 3 – Revoga-se a Portaria nº 51/AgParintins, de 1º de agosto de 2016.

MARCELO BARRIOS LUCIO

Capitão-Tenente (AA)

Agente

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:

Com9ºDN

DPC

Lista 8831

AgParintins-20

