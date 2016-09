O comandante Marcelo Barrios Lucio, com sua equipe.

Estiveram presentes as seguintes autoridades, além dos formandos, familiares e amigos:

DOUTOR FÁBIO CÉSAR OLINTHO DE SOUZA, Juíz da 4ª Zona Eleitoral, VEREADOR Nelson Raimundo Pinheiro Campos Vereador de Parintins, REINALDO FIGUEIRA

Delegado de Polícia Civil de Nhamundá e Delegado Substituto de Parintins, CAPITÃO EB/R1 CARLOS ALBERTO SOUZA DE FREITAS, Presidente da Associação dos Reservistas das Forças Armadas em Parintins – ARFAPAM , CAPITÃO EB/R1 FLÁVIO LUIZ DE AZEVEDO CIDADE,Delegacia do Serviço Militar da 29ª CSM, Representante do 2º TENENTE QOABM FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE AMORIM, Comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, PAULO NETO, Empresário, Amigo da Marinha e da Agência, dentre outras autoridades.

Criada em 12/06/1979, e ativada em 23/09/1980, a agência fluvial de Parintins abrange os municípios do Baixo Amazonas. Abaixo, na íntegra a Ordem do Dia e Saudação do Comandante CT (AA) Marcelo Barrios Lucio.

Em 23 de setembro de 2016.

ORDEM DO DIA Nº 1/2016

Assunto: 36º Aniversário de Ativação da Agência Fluvial de Parintins

A Agência Fluvial de Parintins (AgParintins) foi criada pelo Decreto nº 83.570 de 12 de junho de 1979, com a denominação inicial de Agência da Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas e do Acre e dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima (AgCPAMACRORR), sendo ativada em 23 de setembro de 1980 e pela Portaria nº 0298, do Ministro da Marinha, foi definida a sua área de jurisdição, abrangendo os Municípios do Baixo Amazonas de Parintins, Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos.

Subordinada diretamente à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, a Agência Fluvial de Parintins, tem sua existência respaldada pela extrema necessidade em prover e buscar meios, à Segurança da Navegação, à Salvaguarda da Vida Humana e à Prevenção da Poluição Hídrica, contribuindo sobremaneira em inspecionar, orientar, educar a todos àqueles que utilizam as estradas da Amazônia que são os rios e seus afluentes. Sua importância e necessidade são comprovadas pelos dados estatísticos do presente ano, onde destaco as mais de três mil e setecentas abordagens durante as Inspeções Navais e as quatrocentas e vinte e duas inscrições de embarcações no Sistema de Gerenciamento de Embarcações – SISGEMB, além de palestras e vistorias realizadas.

Especificamente no mês de junho anualmente, contribui e assegura para a realização do Festival Folclórico de Parintins, quando os bois bumbás, Garantido e Caprichoso, atraem uma grande quantidade de pessoas para a ilha, entre elas amazonenses e turistas do Brasil e do mundo, permitindo assim, uma navegação segura e consciente por parte de todos.

Hoje ao completar seus trinta e seis anos de ativação, é justo relembrar de todos àqueles que se dedicaram aos bons serviços prestados por esta Agência Fluvial, e sendo assim, teve como seu primeiro Agente, o então Segundo-Tenente Auxiliar da Armada ANTÔNIO MOREIRA a nobre missão de iniciar os diversos trabalhos executados pela AgParintins, seguido por mais dezoito Agentes até a presente data, onde todos puderam contribuir com os conhecimentos adquiridos, esforço e dedicação pessoal, compromisso, lealdade, integridade, honestidade, profissionalismo e caráter, atributos essenciais aos militares.

Da mesma forma, vários Suboficiais, Sargentos, Cabos e Marinheiros contribuíram para uma linda história construída ao longo destes anos, elencando o nome da Instituição Marinha do Brasil e da Agência Fluvial de Parintins. Militares que se dedicam diuturnamente em prol da nossa nobre missão, ficam dias ausentes de seus lares e longe de suas famílias, várias horas nos rios com objetivo de prover a devida segurança a todos, mas certos das responsabilidades de cada um, jamais esmorecem ou desistem, resistindo ao calor, fadiga, fome, tornando-se verdadeiros combatentes navais dos rios.

Assim, parabenizo a cada militar que teve e tem o prazer e honra de aqui trabalhar, e as suas digníssimas famílias que muito abdicaram de seus maridos e filhos, para que mais um dia termine em paz e em segurança, e para que um novo dia comece.

Não menos importante, mas de grande relevância, por direito, senso de justiça e reconhecimento, esta Agência teve a felicidade em receber ao longo dos anos, duas Servidoras Civis, a Sra. JANETE SICSÚ BASTOS que se aposentou em 18 de julho de 2012 após excelentes serviços prestados ao longo de seus nove anos, três meses e oito dias na Agência, e a Sra. FRANCISCA DAS CHAGAS FLORINDO FARIAS que hoje completa trinta e dois anos, oito meses e três dias de dedicação exclusiva aos serviços da Agência Fluvial de Parintins, tornando-se assim, uma referência e motivo de orgulho para todos nós. Um verdadeiro acervo cultural e histórico vivo, a Sra. FRANCISCA esteve sempre presente, contribuindo de forma exemplar, aconselhando e orientando a todos, não só aos militares da Agência mas à todos aqueles que precisaram de informações e orientações.

Desta forma, parabenizo a Sra. JANETE e a Sra. FRANCISCA e suas digníssimas famílias por toda dedicação, profissionalismo, amizade, competência e honestidade. Muito obrigado!

A toda população de nossa jurisdição, PARINTINS, BARREIRINHA, BOA VISTA DO RAMOS e NHAMUNDÁ e comunidades, agradeço a forma carinhosa e amiga com que nos recebem diariamente, durante as Inspeções Navais e visitas inopinadas, muito obrigado.

A todas as Autoridades presentes, amigos, familiares, formandos do Curso de Aquaviários Turmas 1 e 2 de 2016, que abrilhantam esta Cerimônia, agradeço em nome de todos da Agência Fluvial de Parintins suas presenças. Muito obrigado!

Agência Fluvial de Parintins, parabéns e sucesso!

“MARINHA DO BRASIL: Trabalhando pela sua Segurança!”

MARCELO BARRIOS LUCIO

Capitão-Tenente (AA)

Agente

Saudação do comandante:

BOM DIA MAIS UMA VEZ, SENHORAS E SENHORES

É COM GRANDE SATISFAÇÃO QUE COMEMORAMOS O TRIGÉSIMO SEXTO ANIVERSÁRIO DE ATIVAÇÃO DA AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTIS E A FORMATURA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS.

AGRADEÇO A DEUS PELA DÁDIVA DA VIDA E OPORTUNIDADE EM QUE NOS PROPORCIONOU DE ESTARMOS AQUI HOJE, E A TODOS OS PRESENTES, AUTORIDADES, AMIGOS, FAMÍLIARES E FORMANDOS.

QUAL MELHOR FORMA DE COMEMORAR SEU ANIVERSÁRIO? É COM SAÚDE, COM OS AMIGOS E A FAMÍLIA. ASSIM, A MELHOR MANEIRA DE COMEMORAR OS TRINTA E SEIS ANOS DA AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTINS É COM A OFERTA DE CURSO DE AQUAVIÁRIO PARA A POPULAÇÃO, UMA DEMOSTRAÇÃO DE GRATIDÃO E RECONHECIMENTO A TODOS QUE NOS ACOLHERAM E CONVIVEM CONOSCO DIARIAMENTE.

NOSSO TRABALHO É ÁRDUO, INTENSO E INCÔMODO, ENTRETANTO NECESSÁRIO PARA A PROTEÇÃO DE TODOS AQUELES QUE NAVEGAM PELOS RIOS E SEUS AFLUENTES.

TEMOS A CONSCIÊNCIA E PERCEBEMOS QUE NEM TODOS ACEITAM NOSSAS ORIENTAÇÕES NOS RIOS, E ATÉ BRIGAM CONOSCO, BRIGAM POR QUERERMOS SALVAR SUAS PRÓPRIAS VIDAS, DE SUAS FAMÍLIAS E AMIGOS!! MAS NOSSO DEVER E RESPONSABILIDADE SÃO INQUESTIONÁVEIS E ASSIM, FAZEMOS AQUILO QUE É O CORRETO.

HOJE FORMAMOS MAIS CINQUENTA E NOVE PROFISSIONAIS DO MAR, DOS RIOS E CONTAMOS COM A AJUDA DOS SENHORES EM FAZER AQUILO QUE É CERTO E NÃO O MAIS FÁCIL, POIS MUITAS VEZES O MAIS FÁCIL É O ERRADO! VAMOS DIVULGAR, SEMEAR A NAVEGAÇÃO SEGURA E RESPONSÁVEL.

PASSOU DA HORA DE ACABAR COM O TÃO FAMOSO “É CULTURAL”!!

CULTURAL NÃO TEM NADA A VER COM IRRESPONSABILIDADE, COM PREGUIÇA, COM MAUS HÁBITOS E COM AFRONTAMENTO ÀS LEIS E NORMAS.

CULTURAL É ALGO SAUDÁVEL, QUE NÃO CAUSA DANO, LESÃO, SOFRIMENTO, DESESPERO… CULTURAL É ALGO AGRADÁVEL E QUE DEVE SER PRESERVADO E CULTIVADO

DESTA FORMA, NÃO SEJAM TEIMOSOS….SIGAM AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA… UTILIZEM O COLETE SALVA VIDAS, CONDUZAM AS EMBARCAÇÕES DEVIDAMENTE HABILITADOS E COM ELAS LEGALIZADAS E REGISTRADAS NA MARINHA DO BRASIL E NÃO EXCEDAM O LIMITE PERMITIDO DE PASSAGEIROS…

E ANTES DE ENCERRAR MINHAS BREVES PALAVRAS, AGRADEÇO A TODOS OS COLABORADORES, TODAS AS PESSOAS QUE NOS AJUDARAM PARA QUE ESSA SINGELA CERIMÔNIA PUDESSE OCORRER, MUITO OBRIGADO.

POR FIM, AGRADEÇO A TODOS OS PRESENTES POR ABRILHANTAREM ESSE MOMENTO SUBLIME EM QUE COMEMORAMOS O ANIVERSÁRIO DA AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTINS, OBRIGADO!

FOTOS:

Militares e Servidora Civil da Agência Fluvial de Parintins

Cerimônia realizada no Centro Educacional de Tempo Integral Deputado Gláucio Gonçalves

Agente Fluvial de Parintins, Instrutores, Profª Andressa Marchi e 59 novos Aquaviários

Primeiro colocado no Curso de Formação de Aquaviários

1ºSG Alexsandro (pai), Agente Fluvial Capitão Barrios, 1º colocado do Curso de Formação de Aquaviários Alexsandro Jr. e Sra Nilza (mãe)



Bolo de aniversário

