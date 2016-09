As Inscrições serão realizadas a partir do dia 05/09/2016, na AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTINS, onde poderá ser consultado o Edital e obter maiores informações.

MARINHA DO BRASIL

AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTINS

De acordo com o EDITAL nº 01/2016 da Agência Fluvial de Parintins, no período de 05 a 09 de setembro de 2016 estarão abertas as inscrições para o processo seletivo ao Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 1 (CFAQ-II C/M N1) Extra-FDEPM Turma 1 e turma 2 de 2016 a ser realizado no período de 12 a 16 de setembro de 2016 em Parintins.

As Inscrições serão realizadas a partir do dia 05/09/2016, na AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTINS, onde poderá consultar o Edital e obter maiores informações.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

a) Documento de Identidade com foto legível;

b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

c) Comprovante de Residência;

d) Duas fotografias 3X4 recentes;

e) Certificado de Reservista ou prova de quitação com o serviço militar (sexo masculino);

f) Certificado ou Histórico escolar do ultimo ano concluído;

g) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), que comprove o bom estado de saúde física e mental, inclusive boas condições auditivas e visual, no qual deverá constar também a altura e a cor dos olhos do candidato;

h) Certificado de Nada Consta; e

i) Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 8,00 (oito reais), a ser pago nas agências bancárias

