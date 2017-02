Aeroporto de Parintins liberado para operações de emergência

A deliberação do fechamento completo do aeroporto Júlio Belém deixou de vigorar nesta quarta-feira (22) após divulgação de NOTAM, ou aviso aos aeronavegantes, no Serviço de Informação Aeronáutica.

Com o NOTAM, o aeroporto de Parintins fica habilitado para operar parcialmente. A liberação autoriza que operações de emergência e transporte de cargas de extrema necessidade sejam executados no aeródromo.

O aeroporto está apto a fazer transporte de doentes, transporte de valores, transporte de cargas dos correios ou serviços de urgência da administração pública. Operações de aeronaves com passageiros continuam restritas devido ao NOTAM que alerta o perigo de fauna em Parintins.

A Prefeitura já encaminhou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no Rio de Janeiro, documentos que comprovam o cumprimento das reivindicações feitas pelo órgão para que o aeródromo seja reaberto totalmente para operações de voos, sem restrições. Dentre as exigências cumpridas, estão a supressão de mata no entorno da pista, manejo de 500 urubus e melhorias na infraestrutura do aeroporto.

