Aeroporto de Parintins é reaberto para voos noturnos

Na edição desta sexta-feira, 24 de março, o Diário Oficial da União publica a liberação do aeroporto de Parintins, Júlio Belém, para voos noturnos. A portaria de nº 999 é assinada pelo gerente de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Rodrigo Otávio Ribeiro.

A decisão em favor da reabertura do aeroporto foi conseguida em articulação capitaneada pelo senador Omar Aziz, junto à Superintendência da Anac, com o prefeito Bi Garcia e os deputados federais Alfredo Nascimento, Pauderney Avelino e Silas Câmara.

“Por tudo que representa Parintins dentro do seu contexto cultural e econômico, o fechamento do aeroporto causa um grave problema para a cidade. A Prefeitura fez a sua parte e em outra frente conseguimos sensibilizar a Anac do prejuízo que o município vinha passando. Essa é uma luta de todos nós, do prefeito Bi Garcia, do Pauderney, do Alfredo, do Silas, do governador José Melo e principalmente do povo parintinense. Essa luta ainda não acabou. Precisamos trabalhar para que o aeroporto volte a funcionar normalmente com os voos diurnos”, enfatiza o senador Omar Aziz.

A portaria revoga a decisão da Anac que determinou o fechamento do aeroporto no mês de setembro. A decisão foi baseada no comprometimento do órgão operador do terminal aeroportuário, a Prefeitura de Parintins, em tomar todas as medidas para combater o risco aviário durante as operações de pousos e decolagens.

“Essa reabertura é fruto de todo o nosso empenho desde o início do governo em janeiro. Estamos trabalhando incessantemente para cumprir com as exigências feitas pela Anac e outros órgãos fiscalizadores da aviação. Já executamos o manejo de aves, a derrubada de mata no entorno do aeroporto, melhorias na estrutura física e derrubada de duas árvores frondosas na cabeceira da pista”, conclui o prefeito Bi Garcia.

SECOM/PIN

Comentários

comentários