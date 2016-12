Acidentes no trânsito marcam celebração do natal em Parintins

Tweet no Twitter

Rapaz caído desacordado no asfalto quente após provocar acidente. (foto:aroldobruce)

Dezenas de acidentes no trânsito foram registrados nas últimas 24 horas em Parintins. Segundo informações, a maioria causado por pessoas com sintomas de embriaguez. Informações também de que duas pessoas morreram.

O rapaz da foto ficou desacordado por cerca de 20 minutos caído sobre o asfalto quente no Beco Getúlio Vargas (Beco Degola). Testemunhas relataram que ele dirigia uma moto quando colidiu com outra moto estacionada com uma pessoa que se preparava para sair.

Ambulância e polícia foram chamados e resgataram as vítimas do acidente. O rapaz que provocou o acidente sofreu várias escoriações e, segundo informações, ele estava com sintomas de embriagues e não teria dormido na noite anterior.

Aroldo Bruce

