Acidente com óbitos entristece final do Carnailha de Parintins

Um acidente com eletricidade ocorrido durante o traslado do carro alegórico do Bloco Cruz de Malta para a área de concentração ao lado bumbódromo, tirou a vida do pintor Ivan da Silva Freitas, 53, e do ajudante Diego Costa Pereira, 18. O acidente aconteceu na rua Paraíba, bairro São Francisco.

De acordo com populares, Ivan e Diego com mais 10 pessoas estavam levando o carro alegórico para a concentração ao lado do bumbódromo, quando a bandeira que estava acima da alegoria bateu no fio de alta tensão.

Eles relataram ainda que algumas pessoas ficaram feridas e Diego e Ivan foram a óbito. “Na hora do acidente, devido ao choque, Ivan ainda foi arremessado a uma grande distância”, disse um vizinho da vítima.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, “fomos acionados para atender um acidente com vítima de choque elétrico em fio de alta tensão que aconteceu no transporte do carro alegórico do bloco Cruz de Malta, onde houve duas vítimas”.

As vítimas fatais ainda foram levadas ao hospital Padre Colombo, mas não resistiram e foram a óbito. O bloco Cruz de Malta abriria a terceira noite de disputa. “Não tem mais clima, o Ivan era meu cunhado e o Diego era colega do meu filho”, comentou o presidente do Bloco, Alfredo Coelho.

NOTA DE PESAR

A Prefeitura de Parintins e a Comissão Organizadora do Carnailha se solidarizam com as famílias de Diego Costa, 18 anos e Ivan Freitas, 56 anos, que faleceram vítimas de choque elétrico, quando estavam conduzindo o carro alegórico do bloco Cruz de Malta, para a área de concentração do Bumbódromo.

A Prefeitura disponibilizou uma máquina empilhadeira para a montagem dos carros na área de concentração, porém o acidente ocorreu durante o transporte do carro, por volta de 19h na Rua Paraíba.

A Prefeitura de Parintins vai dar toda assistência às famílias e lamenta profundamente o ocorrido.

Kedson Silva/JI

Foto: Fernando Cardoso/Facebook

