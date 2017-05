Ação Global ofereceu Qualidade de Vida, Educação e Cidadania a milhares de pessoas em Parintins

A Prefeitura local foi a principal parceira do evento social, realizado pelo Serviço Social da Indústria, SESI, em parceria com a Rede Globo, através das unidades móveis.

A 26ª edição da Ação Global que teve o tema “Qualidade de Vida para toda a Família”, realizada pelo Serviço Social da Indústria, SESI, em parceria com a Rede Globo, através das unidades móveis, levou mais de 40 serviços gratuitos de Qualidade de Vida, Educação e Cidadania, a diversas regiões do Brasil, no sábado, 27. Em Parintins, uma mega estrutura foi mantada no Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes (Bumbódromo) para atender a demanda vinda dos quatro cantos da Ilha, cidades vizinhas e da zona rural do município.

A Prefeitura local foi a principal parceira do evento social, disponibilizando serviços de saúde, cursos, oficinas, esporte, lazer e entretenimento, dentre outros, em vários pontos da cidade desde segunda-feira, 22, estendendo até o sábado, considerado dia “D” do programa, superando a expectativa da coordenação do evento que era de 30 mil atendimentos.

“Estou muito feliz. É um sentimento de muita gratidão a Deus, ao SESI, a Rede Globo e a Prefeitura de Parintins pelo apoio. Ultrapassamos a nossa meta que era de 30 mil atendimentos. O mais importante foi trazer, mesmo que seja por um único dia, cidadania, educação, saúde, lazer e esporte a população carente do municipio “, disse emocionada, a coordenadora estadual da Ação Global, Socorrinha Carvalho (foto).

A Secretaria extraordinária Michele Valadares destacou o empenho do prefeito Bi Garcia para a realização do evento social na cidade. “Acredito que conseguimos suprir a meta que era de 30 mil. Graças a Deus temos um prefeito compromissado com o nosso povo, com a nossa cidade, no qual deu todo e total apoio, com a prefeitura contribuindo com mais de trinta serviços, só da prefeitura, para que essa Ação Global acontecesse em Parintins”.

Garantido

Caprichoso

O último dia de atendimento, sábado, teve início às 8h e encerrou por volta das 17h, no ritmo parintinense do dois pra lá e dois pra cá de Caprichoso e Garantido.

Educação promove atividades lúdicas na Ação Global 2017

A Secretaria de Educação apresenta formato dinâmico, lúdico e pedagógico durante a Ação Global 2017. Na abertura, apresentou-se o Boi Mirim de Parintins com itens que foram selecionados de todas as escolas municipais e centros infantis e que também contou com a banda e Batucada de Guerra do Boi Mirim Tupi.

O secretário João Costa destaca o sucesso da atividade. “Estamos muito felizes com o envolvimento e participação de todos os setores da Semed e principalmente dos pais de alunos da rede municipal de ensino nessa grande ação de cidadania”, disse Costa.

Na tenda da Educação ficou posicionada a biblioteca, espaço para doação e troca de livros, brincadeiras educativas para crianças, setor braille, e oficinas de origami, pintura e desenho.

Durante a manhã foram premiados os alunos vencedores do concurso de pintura e desenho livre, realizado por crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Infantil. Também foram premiados os vencedores do concurso de poesias feito com os alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental com medalhas e camisas entregues pela secretária extraordinária Michele Valadares.

Ação Global conta com 200 voluntários na área da saúde

Médicos clínicos Gerais e especialistas, enfermeiros, odontólogos, técnicos em enfermagem, nutricionistas, vacinadores, farmacêuticos e outros profissionais compõem o quadro de voluntários na edição inédita da Ação Global no município.

Duzentos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde atuam neste sábado na Ação Global realizada em Parintins pelo Sesi, Rede Globo e Prefeitura de Parintins. Os atendimentos ocorrem na área do antigo posto de saúde Dom Arcângelo Cerqua, no Bumbódromo. A previsão é que pelo menos mil atendimentos sejam realizados.

Médicos clínicos Gerais e especialistas, enfermeiros, odontólogos, técnicos em enfermagem, nutricionistas, vacinadores, farmacêuticos e outros profissionais compõem o quadro de voluntários na edição inédita da Ação Global no município. Militares da Marinha, acadêmicos da Universidade do Estado do Amazonas e outras instituições também colaboram.

Segundo o secretário de Saúde, Ronaldo Cardoso, a estrutura da pasta colocada a disposição da Ação Global é gigantesca. Ele exemplifica dizendo que com exceção dos médicos de plantão, todos os demais atuarão no evento. “Nossos especialistas estão todos aqui nessa ação histórica para nossa cidade. Cuidar bem das pessoas promovendo saúde de qualidade é uma orientação do prefeito Bi Garcia por isso estamos trazendo o melhor para esta ação”.

“Para mim é gratificante poder atuar num evento tão grande como a Ação Global. Apesar do trabalho ser cansativo, vale a pena pois centenas de pessoas poderão buscar atendimento diversos em saúde”, ressaltou a voluntária Vanessa Souza.

Para a funcionária pública Helen Muniz Alcântara, de 43 anos, a ação global foi uma oportunidade para buscar o cardiologista no dia de folga. “Apesar de ter muita gente, o atendimento foi bom. Agora é fazer os exames e seguir as orientações”, salientou.

A subsecretária de Saúde, Daizes Pimentel, afirmou que mesmo tendo uma procura grande, todos que buscarem serviços na área da saude serão atendidos. “Nossos profissionais estão engajados em fazer um ótimo trabalho para a população que hoje prestigia essa ação”, disse.

Promoção de saúde também compõe a lista de serviços na Ação Global deste sábado. Stands foram montados com objetivo de passar informações sobre prevenção a varias doenças como a dengue, HIV/AIDS, hipertensão diabetes e outras. Testes rápidos também estão disponíveis na programação.

