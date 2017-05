Ação Global acontece em Parintins e em todo o Brasil neste sábado

Tweet no Twitter

Com total apoio da Prefeitura Municipal de Parintins, iniciativa, uma parceria da Globo com o Sesi, já prestou cerca de 46 milhões de atendimentos ao longo de 25 anos. (Foto: Hamilton Bahia/JI)

A Tradicional oferta de serviços gratuitos de cidadania, qualidade de vida e prevenção de saúde, a 26ª edição da Ação Global acontece no dia 27 de maio simultaneamente em 27 cidades brasileiras e no Distrito Federal. A iniciativa, uma parceria da Globo com o Sesi, já prestou cerca de 46 milhões de atendimentos ao longo de 25 anos.

Um dos destaques deste ano é a participação da Defensoria Pública, que oferecerá orientação jurídica nas áreas de Família, Cível, Criminal, Consumidor, Moradia em 16 estados. A emissão de documentos é um dos serviços mais procurados pelo público. As pessoas terão a chance de dar entrada na carteira de identidade, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho, com a inclusão de fotos 3×4 – de acordo com a disponibilidade de serviços de cada cidade. Algumas localidades oferecerão abertura de processos de casamento e união estável.

No Rio, não haverá casamento civil, mas a Defensoria Pública oferece insenção cartorária para todos que se interessarem.

Há 26 anos, Globo e SESI unem forças em torno de um tema central para o desenvolvimento do país, a garantia de direitos dos segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade. A Ação Global é cidadania ao vivo e a cores, um projeto grandioso, do tamanho dos nossos parceiros e voluntários, afirma a diretora de Responsabilidade Social, Beatriz Azeredo.

A promoção da saúde e qualidade de vida são objetivos perseguidos pela Ação Global desde o primeiro ano. A programação dos serviços leva em conta as características e necessidades de cada estado. Entre eles estão consultas médicas e odontológicas; aplicação de vacinas; avaliação nutricional; aferição de peso, medidas, circunferência abdominal e pressão arterial; orientações sobre prevenção de diferentes enfermidades como câncer, DST, doenças cardiovasculares, de dermatologia, oftalmologia e pediatria. A Pastoral da Criança fará avaliações e dará orientações nutricionais voltadas para crianças.

A 26ª Ação Global também oferecerá espaço para brincadeiras infantis e programação cultural para toda a família. As crianças poderão se divertir com contação de histórias, pintura de rosto, oficinas, gincanas e em brinquedos como piscina de bolas e pula-pula. No Amazonas, os bois Garantido e Caprichoso – tradicionais figuras de Parintins – farão o encerramento das atividades. Em todo o Brasil haverá apresentações de grupos locais de dança.

Este ano, Adriana Esteves e Vladimir Brichta estrelam a campanha na TV, convidando as famílias a participar do evento, aproveitando a variedade de serviços disponíveis. Como nos anos anteriores, o elenco reforça o convite e recebe o público nos eventos montados Brasil afora. Claudia Raia, Leopoldo Pacheco (SP), Murilo Rosa (GO), Jackson Antunes (PE), Ailton Graça (PI), Erika Moura (TO), Thiago Fragoso e Agatha Moreira (RJ) e Erika Januza (CE) são alguns dos nomes confirmados.

O horário da Ação Global é de 9 às 17h, exceto no Rio, que será de 9h às 16h.

Veja os endereços onde acontecerá a Ação Global em cada estado do país:

Cidade: Rio Branco – AC

Endereço: Gerência de Serviços para Trabalhador e Comunidade (no Complexo SESI) – Rua Isaura Parente, 2.710 Estação Experimental

Cidade: Maceió – AL

Endereço: Escola Integrada SESI SENAI – Carlos Guido Ferrario Lobo – Av. Antônio Lisboa de Amorim, S/N – Benedito Bentes

Cidade: Parintins – AM

Endereço: Centro Cultural e Esportivo Amazonio Mender (Bumbódromo) – Av. Nações Unidas, S/N – Centro, , CEP 69151-060

Cidade: Macapá – AP

Endereço: SESI-DR/Ap – Centro de Atividades Homero Charles Platon – Rua Leopoldo Machado, Nº 2749 – Bairro do Trem

Cidade: Salvador – BA

Endereço: Praça Visconde Monte Alegre, S/N – Largo do Retiro

Cidade: Fortaleza – CE

Endereço: Unidade do SESI Parangaba – Av. João Pessoa, 6754 – Parangaba

Cidade: Brasília – DF

Endereço: Centro Olimpico e Paralímpico Parque da Vaquejada – Setor Habitacional Sol Nascente – Setor “P” Norte – Ceilândia

Cidade: Linhares – ES

Endereço: Senai Linhares – Av. Filogônio Peixoto, 728, Aviso

Cidade: Aparecida de Goiania – GO

Endereço: Unidade Integrada SESI SENAI – Rua dos Pirineus, quadra 1, lote1, Residencial Village Garavelo

Cidade: São Luís – MA

Endereço: Universidade Federal do Maranhão – UFMA – Avenida dos Portugueses, 1966, Vila Bacanga

Cidade: Brumadinho – MG

Endereço: Praça de Esportes de Brumadinho – Rua Itaguá, nº 1.000, Progresso

Cidade: Três Lagoas – MS

Endereço: Unidade SESI Três Lagoas – Rua Angelina Tebet, nº 807 – Bairro Santa Luzia

Cidade: Sinop – MT

Endereço: Praça da Bíblia, Avenida Governador Júlio Campos, S/N, Centro

Cidade: Castanhal – PA

Endereço: Unidade SESI Cstanhal – Cosma Cunha Rod. BR-3106 KM 62 S/N – Cristo Redentor

Cidade: João Pessoa – PB

Endereço: SESI – CAT João Úrsulo Ribeiro Coutinho – Rodovia BR101, km 04 – Distrito Industrial

Cidade: Goiana – PE

Endereço: Unidade do Sesi – Rua Poço do Rei, s/n, Centro

Cidade: Teresina – PI

Endereço: Parque da Cidadania – Av. Frei Serafim, 110 – Centro (Sul)

Cidade: Ponta Grossa – PR

Endereço: Complexo Ambiental Governador Manuel Rinas (Parque ambiental) – Centro

Cidade: Rio de Janeiro – RJ

Endereço: Quadra do Grêmio Recreativo Esportivo e Social Acadêmicos do Salgueiro – Rua Silva Teles, nº 104 – Andaraí

Cidade: Natal – RN

Endereço: SESICLUBE – Av. Capitão-mor Gouveia, 2770, Lagoa Nova

Cidade: Mossoró – RN

Endereço: Centro de Atividade Expedito Amorim – Rua Benjamim Constan, 65, Centro

Cidade: São Francisco de Paula – RS

Endereço: Rua Santos Dumont, 967

Cidade: Ariquemes – RO

Endereço: SESI/SENAI – Rua Tancredo Neves, 3822, Área Institucional

Cidade: São João Da Baliza – RR

Endereço: Escola Darcy Pedroso da Silva

Cidade: Mafra – SC

Endereço: Praça Ferroviário Miguel Bielecki – R. Pioneiro Antônio Cordeiro de Oliveira, 2-260 – Centro I Baixada

Cidade: Santana de Parnaíba – SP

Endereço: SESI Santana de Parnaíba – Avenida Conselheiro Ramalho, 264 – Bairro Cidade São Pedro

Cidade: Aracaju – SE

Endereço: Escola do SESI Roberto Simonsen, Rua Pará, s/n – Bairro 18 do Forte

Cidade: Gurupí – TO

Endereço: SESI Gurupí (Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161 – Vila Alagoana

G1/RJ

