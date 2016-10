Abandono do antigo prédio do posto Darlinda Ribeiro revolta moradores

Preocupados com a situação em que se encontra o antigo prédio do Posto de Saúde Darlinda Ribeiro, localizado na Rua Padre Vitor, Bairro Palmares, moradores estão denunciando a depredação do prédio devido ao seu abandono.

De acordo com o morador José Luiz, “a fiação elétrica, grades, portas, janelas, pias, forro, três aparelhos de ar condicionados foram deteriorados ou levados por desocupados, que adentram o prédio até mesmo durante o dia”.Ele relata que quase todos os dias chama a atenção de jovens que entram no prédio e começam a quebrar as coisas. No início do mês, a polícia prendeu alguns homens e apreendeu duas pias que pertenciam ao prédio.



O senhor Paulo Lima desabafa. “Esse antigo Posto merece respeito, afinal foi construído com suor dos comunitários próximos a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Agora os próprios filhos de alguns moradores estão depredando. O local se tornou esconderijo de vândalos. Pedimos a intervenção da Polícia Militar que realize, de vez em quando, ronda no local, de dia e principalmente à noite”.

Segundo o presidente do bairro, Ecílio Nogueira, conhecido como Zico, “esse posto serviu há muitos anos o nosso bairro e hoje precisa de atenção. Desocupados depredaram e continuam depredando o prédio. Peço aos moradores que sejam vigilantes para que na próxima gestão algo possa ser feito desse prédio para benefício da população. Na mudança, os funcionários do posto não tiveram nem a consideração de limpar e lavar o prédio para entregar”.

O Presidente do Bairro afirma que o Bispo Dom Giulliano Frigenni e o pároco de Lourdes, Marcos Aurélio já têm conhecimento do estado em que se encontra o prédio. Zico afirma que já procurou a Prefeitura e os secretários, mas “falar com eles é o mesmo que está falando só ou com as paredes”, finalizou.

Kedson Silva/JI

