Anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 04,pelo presidente Babá Tupinambá, para imprensa e convidados, na Escola de Arte do Boi Caprichoso em Parintins

A transcendência, os espetáculos dinâmicos, os elementos musicais, cênicos e coreográficos. Esses fatores foram fonte de inspiração para a composição de “A Poética do Imaginário Caboclo”, tema do Boi-Bumbá Caprichoso para o Festival Folclórico de Parintins no ano de 2017. O anúncio da temática foi feito durante evento realizado na noite desta terça-feira, 04, na Escolinha de Arte Irmão Miguel de Pacalle, em Parintins.

O momento foi marcado por uma celebração mística, envolvendo elementos teatrais exaltando a concepção de uma linha dramatúrgica, o imaginário caboclo em forma de poesia, o universo lendário e mítico, que faz da Amazônia uma espécie de Olimpo submerso, onde moram os encantos do mundo indígena caboclo.

Para o coordenador do Conselho de Artes, Ericky Nakanome, o tema é resultado de muita pesquisa e reciclagem. “O Caprichoso tem compromisso com o fortalecimento do Festival, com seu crescimento e resgate de sua posição entre as maiores festas populares do Brasil. Assim, entendemos que a cultura do boi-bumbá, tecida na relação entre homem e natureza, é reinventada na arte e no folclore”, reforça.

Na visão do presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, o anúncio do tema é o ponta pé inicial de um grande trabalho para o Festival Folclórico 2017. “Confiamos em nossos conselheiros e apostamos que esse tema trará a vitória ao nosso Caprichoso. A partir de agora, é unir forças e se dedicar ao máximo para concretizar esse projeto de arena”, assegura.

Participaram do evento membros da imprensa parintinense, convidados da Diretoria Executiva e demais membros do Conselho de Artes, Chico Cardoso, Socorrinha Carvalho (foto), Juarez Lima, Simão Assayag e Ronaldo Barbosa, e a Madrinha do Boi Caprichoso, Odnéia Andrade.

Novos itens oficias

Com as despedidas de Waldir Santana, pajé há 30 anos, e de Marquinho Azevedo, Tripa do Boi há 26 anos, o presidente Babá Tupinambá anunciou na noite desta terça-feira os novos itens oficias do Boi-Bumbá Caprichoso. Para o item 12, Pajé, assume Neto Simões e como Tripa, responsável pelo item 10 Boi-Bumbá evolução, Alexandre Azevedo.

Neto Simões (E) tem experiência com item Pajé ao se apresentar em eventos não oficias, assim como Alexandre Azevedo, filho do tripa Marquinho Azevedo, que há anos se apresenta em eventos do bumbá e tem experiência na arena do Bumbódromo.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso

Fotos: Riso Alencar e Pitter Freitas/JI

