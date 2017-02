“A educação é uma das principais ferramentas para reconstruir Parintins”, afirma Bi Garcia

Por entender que “a educação é uma das principais ferramentas para reconstruir Parintins”, o prefeito Bi Garcia (PSDB), durante a coletiva de imprensa na semana passada, anunciou investimentos para o setor.

Retomada de obras abandonadas pelo ex-gestor na zona rural, ampliação do número de salas de aula, assim como construção de novas escolas foram alguns dos investimentos apontados por Bi Garcia. “Vamos retomar, concluir e entregar todas as obras que estão paralisadas, tanto na cidade como no interior. Inclusive muitos deputados disponibilizaram verbas através das Emendas do Orçamento Impositivo, criado por mim, para o setor da educação de Parintins”, destacou.

Dentre as emendas, Bi cita a dos deputados, Ricardo Nicolau, destinado a ampliação do número de salas de aula nas comunidades do Santo Antônio do Tracajá e do laguinho. Do Serafim Corrêa, voltado para a construção de uma nova escola no São Paulo da Valéria, onde a escola antiga virará museu para os moradores ganharem dinheiro com a visitação de turistas no local. A do Carlos Alberto, para a comunidade São Sebastião do Boto que ganhará uma escola em concreto e do Cabo Maciel que dispõe recursos para a compra de material escolar, mas ainda existem outras, como do deputado Bosco Saraiva.

Parceria

O Prefeito acredita que “se a gente fizer um grande investimento na educação, vamos ter menos problemas, principalmente social. Para voltar a termos uma educação de qualidade, estamos fazendo uma busca incessante por parcerias com o Governo do Estado, Universidades, Ifam, CETAM e demais instituições que também oferecem educação profissionalizante no município”.

Números

De acordo com o Tucano, em 2012 existiam 19.605 alunos em sala de aula e ao retornaremos (2017) existe somente 16.369. “Perdemos 3.236 alunos e sete escolas estão desativadas. Isso representa mais de R$ 9 milhões que a Prefeitura deixa de receber só na área da educação”, afirmou.

Ele reafirma que “não vamos só investir, também vamos acompanhar os trabalhos que serão feitos, buscando alternativas para reduzir o abandono escolar e aumentar o número de aprovações. Vamos colocar professores no contraturno em quase todas as escolas, além de professores de informática e reativar o projeto de internet livre na cidade”.

Ano Letivo

Sobre o ano letivo, o Líder do Executivo informa que as aulas da rede municipal iniciarão no mês de março e que a Prefeitura está providenciando a compra do material escolar e de uniformes para dar apoio também aos pais.

Transporte e Merenda Escolar

O Gestor Municipal disse já foi resolvido o problema do transporte escolar e que inclusive está em funcionamento com os alunos da região do Laguinho e da Gleba de Vila Amazônia que estão estudando pela manhã e a tarde para salvar o ano letivo de 2016.

Quanto a merenda escolar, existe a possibilidade do município recuperar o convênio com o Governo do Estado, para que a merenda seja novamente comprada na cidade. “Se retomamos esse convênio, vamos voltar a oferecer o cardápio local, investindo na econômica da cidade”, finalizou Bi Garcia.

Seletivo

O Edital do Processo Seletivo Simplificado com 1.032 vagas para a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, SEMED, já foi publicado e as inscrições iniciaram na quarta-feira, 15, e se estende até o dia 22, e estão sendo feitas na Escola Municipal Charles Garcia, no Bairro Santa Rita de Cássia.

