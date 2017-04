“A carga está retida devido a um documento não informado”, explica Babá Tupinambá

Em nota as redes sociais e grupos de whatsApp, o presidente do Boi Caprichoso Babá Tupinambá, explicou a retenção dos materiais do bumbá, comprados na China.

Diz a nota: “A transparência tem sido um dos pontos que tem marcado nossa administração e não me escondo de tratar de qualquer assunto com nossos sócios, torcedores e a Nação Azul e Branca. Por isso, uso esta ferramenta para informar que a carga adquirida na China está retida devido a um documento não informado. Estamos trabalhando diariamente para resolver o caso junto a Receita Federal. Nosso planejamento será descumprido com essa demora, pois o tempo é nosso inimigo e não conseguiremos liberar dentro do cronograma previamente estabelecido, pois o prazo mínimo é de três meses. Adquirimos material na China para dois anos de Festival e deveríamos efetuar novas compras para o terceiro ano de nossa administração a frente do Caprichoso. Ao mesmo tempo em que apresento este problema a Nação Azul e Branca também destaco a solução. Para não perdermos tempo, faremos a compra do material deste ano no Rio de Janeiro e em São Paulo e liberaremos o material da China para os dois anos seguintes, ou seja, o segundo e terceiro ano de nossa administração. Peço desculpa a toda diretoria, aos sócios e aos torcedores azulados. Tudo o que fiz até aqui sempre foi objetivando acertar e buscar o melhor para o Caprichoso. A Nossa luta não para e sabemos que as dificuldades são para nos tornamos ainda mais fortes diante dos imprevistos. Por isso tenham certeza que mesmo em meio as dificuldades estamos nos dedicando para fazer o Caprichoso campeão do Festival Folclórico de 2017″.

Postado por Kedson Silva/ JI

Foto: Assessoria Caprichoso

