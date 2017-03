3ª CIBM FORMA PRIMEIRA TURMA DE SALVA-VIDAS EM PARINTINS

Aconteceu no final de semana, no Clube de Campo do Boi Bumbá Caprichoso, o ato de formatura dos 23 novos salva-vidas. Oferecidos pelo Corpo de Bombeiros, o curso foi realizado em 18 dias e contou com 30 participantes, mas somente 23 foram aprovados nessa primeira turma. “Os concludentes do curso de salva-vidas fica habilitado a realizar salvamento de pessoas em meio aquático, quer seja em piscina ou rios, aplicando técnicas apropriadas para resgate, mantendo o suporte básico de vida da vítima até o atendimento médico apropriado”, destacou o comandante da 3ª CIBM, tenente Francisco de Assis Amorim.

O curso referido de acordo com a NT-16/2014 do Estado de Goiás capacitou os salva-vidas, visando prevenir acidentes aquáticos, principalmente afogamentos, na subida do nível das águas, durante passeios em balneários públicos e privados em Parintins, com aulas práticas e teóricas.

Na programação desenvolvida aos cursistas, foram oferecidos treinamentos com simulação de afogamentos e trabalhos preventivos, nós e amarrações, treinamento físico aplicado, natação utilitária, atendimento pré-hospitalar em afogamento, técnicas básicas de salvamento aquático, materiais e equipamentos, resgate em águas abertas, resgate em ambientes controlados e estágio técnico, com uma carga horária de 127 horas. Os instrutores foram o sargento Júlio César de Oliveira, sargento Leones Cardoso e o Cabo Eduardo Pinheiro.

As aulas para a segunda turma devem acontecer a partir do dia 27 ainda desse mês.

Kedson Silva/JI

Foto: Corpo de Bombeiros

