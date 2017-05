300 casais vão oficializar união no primeiro casamento coletivo de 2017

A secretária Michele Valadares reuniu com os casais e garantiu que a Prefeitura vai arcar com as despesas da festa.

No primeiro casamento coletivo de 2017 que a administração Bi Garcia e Tony Medeiros vai realizar em Parintins, 300 casais irão oficializar a união. A cerimônia cível está marcada para o dia 17 de junho no Parintins Convetion Center, a partir das 18h. A secretária Michele Valadares é a responsável organização do casamento e na quinta-feira, 11 de maio, reuniu com os casais no Centro do Idoso Pastor Lessa.

A Prefeitura vai arcar com as despesas da festa, as alianças, fotografias e toda parte burocrática junto aos cartórios de Parintins. Michele Valadares informa que será um evento grandioso onde vai ser realizado o sonho dos noivos. Além do cível, haverá também a cerimônia para efeito religioso, cuja data será definida em reunião que vai acontecer no dia 20 de maio, no auditório do Centro de Educação Integral (CETI).

Casais de diferentes religiões irão participar do primeiro casamento coletivo de 2017 e a coordenação vai convidar padres e pastores evangélicos para as celebrações. No dia da festa será feito sorteio de quatro noites de núpcias entre os casais. Três delas serão no hotel Amazon River. “Vamos organizar uma bonita festa para os noivos que sonham com esse momento e a Prefeitura de Parintins tem compromisso com esses casais”, relatou Michele.

O casamento coletivo de 2017 é considerado o maior da administração Bi Garcia e Tony Medeiros, onde 300 casais irão oficializar a união. O último realizado, de acordo com a secretária Michele Valadares, foi com 200 casais. “Temos a certeza que será uma bonita festa e por isso estamos organizando com todo carinho para proporcionar uma noite inesquecível para essas pessoas”, concluiu.

