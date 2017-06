20 mil turistas visitaram Parintins na temporada de transatlânticos

Turistas na Praça da Liberdade (foto: Peta Cid)

Na terça-feira, 06 de junho, encerrou-se a temporada de navios transatlânticos que aportaram em Parintins desde o mês de outubro de 2016. No total, foram 20 cruzeiros, trazendo para a cidade turistas de todas as regiões do mundo.

A temporada foi finalizada com a chegada do navio Seven Seas Navigator, que desembarcou mais de 700 turistas no município nesta terça. Com a chegada do navio, a temporada completou o quantitativo de 20 mil turistas visitando Parintins durante toda a temporada de transatlânticos. Durante a estação de cruzeiros, a Prefeitura deu todo o apoio logístico para que os excursionistas fossem recepcionados da melhor forma possível.

A Comissão Organizadora do Festival de Parintins reuniu na manhã desta quarta-feira com a Secretaria de Estado de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Guarda Municipal e Empresa Municipal de Trânsito e Transportes para iniciar a elaborar o plano de segurança do evento folclórico. O principal intuito do encontro foi discutir como ocorrerão as operações de segurança no período festivo onde todos os órgãos presentes serão integrantes das ações.

Um Plano de Ação que contempla o abastecimento da cidade para o período do 52º Festival Folclórico de Parintins está sendo finalizado pela Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (SEMPA) para atender a demanda da população de Parintins e os visitantes que virão prestigiar a maior festa popular do Amazonas. De acordo com o secretário da pasta, Edy Albuquerque, a Sempa faz parte da comissão criada pelo prefeito Bi Garcia que trabalha todas as ações que visam organizar e preparar a cidade para o evento.

Em cinco meses de administração, a Prefeitura de Parintins, através da Secretaria de Assistência Social, registrou mais de cinco mil atendimentos no plantão social. Os atendimentos compreendem a serviços suplementares e provisórios prestados aos cidadãos e famílias em circunstâncias de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública. O plantão social é regido pela Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Os benefícios oferecidos através do programa integram as ações do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

