O prefeito Bi Garcia assinou no domingo (26), durante solenidade de entrega de 366 benefícios do Seguro Defeso no auditório Dom Arcangelo Cerqua, um termo de cooperação técnica que institui a instalação de uma nova agência digital do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) na Prefeitura de Parintins. A instalação da agência na cidade foi articulada pelo prefeito e o deputado federal Silas Câmara junto à superintendência do INSS. A partir da instalação, a cidade contará com duas unidades do órgão.

De acordo com Bi Garcia, a Prefeitura já estava preparando uma estrutura para dar suporte na aposentadoria de trabalhadores rurais e idosos de Parintins. O prefeito salienta a importância de mais uma unidade do INSS no município. “Com a assinatura desse termo de cooperação técnica que cria a Previdência Social online dentro da Prefeitura, damos um passo muito importante no apoio a pessoas de baixa renda que precisam se aposentar”, enaltece.

O deputado federal Silas Câmara exalta os benefícios que a nova agência trará para Parintins. “Com a assinatura desse termo de cooperação junto ao INSS, a secretaria de Assistência Social fará a aposentadoria do homem e da mulher, salário maternidade e Seguro Defeso. Essa agência do INSS digital vem atender principalmente o povo do interior, que apresentará a documentação exigida e dentro de 20 a 30 minutos sairá com o benefício requerido”, informa o deputado.

Para o secretário municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, a parceria da Prefeitura com outros entes governamentais é essencial para o processo de reconhecimento e fortalecimento do setor primário no município. “O prefeito Bi Garcia, com toda a sua atuação, tem trabalhado incansavelmente para que possamos fortalecer esses segmentos. Vamos fortalecer realmente esta categoria”, salienta

Com a assinatura do termo de cooperação técnica, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), iniciará o processo de instalação da nova agência digital.

