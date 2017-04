A administração de Bi Garcia e seu vice Tony Medeiros chega aos 100 primeiros dias já mostrando mudanças para melhorar a vida do parintinense.

Completamos 100 dias de governo. Nesse período, enfrentamos vários problemas que não começaram em janeiro de 2017. Mas a decisão firme e corajosa desta administração, associada a um plano de metas responsável e eficiente, deu início a recuperação da autoestima parintinense. A desconfiança e o desrespeito com o bem público são coisas do passado.

Ações já foram realizadas e outras estão sendo implantadas para assegurar serviços humanizados e de qualidade, comprovando as expectativas de uma população que já conhece a trajetória de trabalho de Bi Garcia e Tony Medeiros. Sabemos que as soluções não surgem de uma hora para outra. Não vai ser em 100 dias que os problemas serão resolvidos, mas muita coisa já foi feita.

SAÚDE

A saúde encontrava-se desestruturada, sem medicamentos, com um número reduzido de médicos especialistas e clínicos, não atendendo as demandas da cidade, e com programas paralisados. A partir de janeiro, realizamos uma série de ações para reverter o quadro:

– Contratação de 44 médicos especialistas e clínicos gerais;

– Reabastecimento de UBS e hospitais com medicamentos;

– Reestruturação da Farmácia Popular;

– Cirurgias eletivas diárias;

– Melhorias nas instalações dos hospitais, centros de saúde, reabertura do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e reestruturação do Centro de Atenção Psicossocial (Caps);

– Retomada da obra da unidade básica de saúde da Vila Amazônia;

– Otimização de concessões do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e reativação do programa de Tratamento ao Pé Diabético;

– Campanhas de combate à dengue, chikungunya e febre amarela;

– Aquisição de ambulâncias para atendimento na cidade e zona rural e recuperação de ambulanchas.

EDUCAÇÃO

A educação do município teve avanços significativos na área de qualificação, valorização de profissionais e estruturação de escolas:

– Aumento do número de alunos matriculados na rede municipal, indo de 15.500 para 17.556, cuja meta é de 20 mil em 2018;

– Certificação dos professores alfabetizadores do Pacto Nacional pela Educação (Pnaic);

– Pagamento do piso nacional para os professores da rede municipal de ensino;

– Contratação de 1032 servidores por meio do Processo Seletivo Simplificado;

– Reparos na estrutura física de 23 escolas municipais e ampliação da escola Tsukasa Uetsuka na Vila Amazônia;

– Retomada do transporte escolar em comunidades de várzea e terra firme da zona rural;

– Fortalecimento da política de inclusão social nas escolas;

– Apoio a projetos e programas educacionais, como PAFs (Planos de Ações Financiáveis) e PARs (Plano de Aplicações de Recursos)

– Realização da Conferência Municipal de Educação Escolar Indígena;

– Aquisição de merenda escolar para as escolas feita no comércio local.

CULTURA E TURISMO

Parintins é referência cultural no Amazonas. Algumas ações foram realizadas neste sentido, valorizando o potencial turístico e fomentando as diversas manifestações populares:

– Incentivo à representação do cordão das pastorinhas dentro do processo de divulgação da cultura popular;

– Realização do curso de teatro a toda a população;

– Realização do projeto Arte Cidadã com a mobilização de vários artistas, oferecendo qualificação profissional e prestação de serviços;

– Edição do coletivo Arte na Rua voltado às ações culturais e conscientização ambiental;

– Realização do Carnailha, em um novo formato, tendo como novidade o Carnaboi.

– Implementação do receptivo para os navios turísticos;

– Criação do selo de qualidade no atendimento ao turista;

– Elaboração de propostas para a organização do 52º Festival Folclórico de Parintins.

SETOR PRIMÁRIO

Planejamento de projetos, ordenamento de programas, parcerias sedimentadas, equipe técnica qualificada, aquisição de novos equipamentos e reestruturação da Secretaria de Pecuária, Agricultura, Abastecimento (Sempa) são ações que sedimentaram os 100 dias de governo Bi Garcia e Tony Medeiros na área do setor primário:

– Criação de programas: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Assistência Técnica e Extensão Rural Municipal (ATER), Fundo Municipal do Setor Primário e Sistema de Inspeção Municipal-SIM;

– Readequações no Matadouro Frigorífico com a compra de novos equipamentos;

– Implantação do Programa Balde Cheio em parceria com o Sebrae, Embrapa e Associação dos Pecuaristas;

– Reordenamento de feiras e mercados;

– Recuperação de maquinários e equipamentos sucateados;

– Atividades de aquicultura e pesca, com a unidade de produção de alevinos;

– Cursos de beneficiamento de pescado e mandioca em parceria com o CETAM;

– Acordo de Cooperação Técnica da Secretaria de Política Fundiária do Estado do Amazonas (SPF) para regulamentação fundiária e Convênios com o INCRA visando recuperação de estradas no Projeto de Assentamento Vila Amazônia;

– Convênios para realização de cursos e capacitações com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-AM), a Federação de Agricultura do Estado do Amazonas (FAEA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

UMA CIDADE MELHOR

Parintins está bem melhor. Sua economia reaqueceu e junto com ela a melhoria na qualidade de vida. Algumas ações foram realizadas e tornaram a cidade aprazível e organizada:

– Realização de um grande mutirão de limpeza, recolhendo entulhos e lixo domiciliar da cidade e nas agrovilas de Mocambo e Caburi;

– Operação tapa-buraco com mais de 3 mil toneladas de asfalto em mais de 30 ruas do centro e bairros da cidade;

– Reabertura do aeroporto Júlio Belém para voos noturnos;

– Reabertura do porto e a elaboração de um projeto para atracação de navios transatlânticos;

– Capacitação dos novos agentes de trânsito através da Empresa Municipal de Trânsito e Transportes e campanhas de conscientização para um trânsito seguro;

– Serviço de manutenção na iluminação pública em mais de 70 ruas;

– Limpeza e recuperação de caixas coletoras e galerias do sistema de escoamento de águas pluviais;

– Serviços de compactação no Aterro de Resíduos Sólidos.

RESPEITO COM O DINHEIRO PÚBLICO

Uma das metas deste governo é administrar com prioridades o dinheiro público e zelar com responsabilidade a sua aplicação:

– Atualização do pagamento dos servidores municipais/dezembro 2016 e o 13º salário;

– Pagamento dos servidores municipais em dia com mais de R$ 13 milhões injetados na economia local;

– Implantação do Portal da Transparência;

– Implantação do Portal dos Tributos Municipais com a expedição de notas fiscais eletrônicas e certidões negativas;

– Elaboração do programa de Recuperação Fiscal (Refis);

RESPONSABILIDADE COM O SOCIAL

Cuidar bem das pessoas sempre foi a marca dos governos Bi Garcia:

– Reativação do Programa Crescimento Saudável com a entrega de kit bebê mediante as consultas do pré-natal;

– Reativação do Programa do Idoso com a promoção e prevenção da saúde, recreação e atividades físicas;

– Parceria com universidades para estágio supervisionado do curso de Assistência Social e oferecimento de qualificação profissional para 300 alunos;

– Fortalecimento da rede protetiva e educativa contra o abuso, exploração sexual e trabalho de crianças e adolescentes;

– Promoção socioeducativa, com serviços voltados à mulher pelo seu Dia Internacional.

