08 DE MARÇO — DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Conta-se que, em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio que ocorrera nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Esse incêndio teria, supostamente, sido intencional. O proprietário da fábrica, como forma de repressão extrema às greves e levantes das operárias, teria trancado suas funcionárias na fábrica e nelas ateado fogo. Essa história, contudo, é falsa e, obviamente, o 8 de março não está ligado a ela.

Entretanto, houve, sim, um incêndio em uma fábrica de tecidos em Nova York, mas ele aconteceu no dia 25 de março de 1911, às 17h da tarde, na TriangleShirtwaist Company, e vitimou 146 pessoas, sendo 125 mulheres e 21 homens. A maior parte dos mortos era constituída de judeus. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas da fábrica associadas à composição do solo e das repartições da fábrica e, também, à grande quantidade de tecido presente no recinto, o que serviu de acelerador para o fogo. A esse cenário trágico somou-se o agravante de alguns proprietários de fábricas da época, incluindo o da Triangle, usarem como forma de contenção de motins e greves o artifício de trancar os funcionários na hora do expediente. No momento em que a Triangle pegou fogo, as portas estavam trancadas.

Um ano antes dessa tragédia, em 1910, na cidade de Copenhague, ocorreu o II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, que foi apoiado pela Internacional Comunista. Nesse evento, a então membro do Partido Comunista Alemão, Clara Zetkin, propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, sem, entretanto, estipular uma data específica. Essa proposta era fruto tanto do feminismo, que ascendia naquela época, quanto das correntes revolucionárias de Esquerda, como o comunismo e o anarquismo – inclusive, a anarquista lituana Emma Goldman foi um dos nomes mais importantes da época.

O incêndio de 1911 viria a ser sugerido, nos EUA, como dia simbólico das mulheres (tal como sugerido por Clara Zetkin). A maioria dos movimentos reivindicava melhorias nas condições de trabalho nas fábricas e, por conseguinte, a concessão de direitos trabalhistas e eleitorais (entre outros) para as mulheres. Vários protestos e greves já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos desde a segunda metade do século XIX. O movimento feminista e as demais associações de mulheres capitalizaram essas manifestações, de modo a enquadrá-las, por vezes, à agenda revolucionária. Foi o que aconteceu em 08 de março de 1917, na Rússia.

Sabemos que a Revolução Russa ocorreu em 1917, ou melhor, completou-se em outubro de 1917. Pois bem, no dia 08 de março desse ano, as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve e reivindicaram a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Essa data entrou para a história como um grande feito de mulheres operárias e também como prenúncio da Revolução Bolchevique, como acentuou a pesquisadora Eva Alterman Blay em seu artigo intitulado 8 de março: conquistas e controvérsias:

Após a Segunda Guerra Mundial, o dia 08 de março (em virtude da greve das mulheres russas) começou a tornar-se aos poucos o símbolo principal de homenagens às mulheres. Ao mês de março também foi, a partir de então, associado o evento do incêndio em Nova York, ocorrido no dia 25. A partir dos anos 1960, a data já estava praticamente consolidada, como apontou Eva Blay.

Por Me. Cláudio Fernandes/brasilescola.com.br

Secretaria de Saúde de Parintins comemora dia das mulheres com vasta programação

Desde sábado, dia 4, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) tem realizado ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste dia 08 de março. Na ocasião a Unidade Básica Darlinda Ribeiro, na escola Claudemir Carvalho abriu a programação da Prefeitura de Parintins com uma ampla ação de saúde, assistência social e embelezamento.

Segunda-feira, 6, o banco de sangue Amílcar Monterrey abriu a campanha “Mulher Doadora”, com a expectava de receber pelo menos 40 bolsas de sangue até dia 17. Nesta terça-feira, foi a vez do centro de saúde Valdir Viana realizar uma ação festiva com as mulheres de sua área de abrangência.

Na quarta-feira, dia 08, a SEMSA apoia as atividades do dia internacional das mulheres voltadas as profissionais garis sob o comando da primeira dama Michele Valadares Garcia, no Centro de Educação em Tempo Integral (CETI) deputado Gláucio Gonçalves. A partir das 9 horas, serão oferecidos atendimentos médicos, de enfermagem, palestras entre outros serviços. “Será um dia de alegria e de valorização dessas profissionais que são verdadeiras heroínas da nossa cidade”, destacou Daízes Pimentel, subsecretária de saúde. O posto Katiarrala Kid apoiará com seus profissionais o evento.

Também no dia internacional das mulheres, as 08 horas, o posto de saúde Francisco Galliani promove uma ação especial para as mulheres residentes em sua área de atuação. Serão oferecidas consultas com médicos, enfermeiros, odontólogos, palestras, teste de glicemia e sorteio de brindes.

Na sexta-feira, dia 10, será a vez do centro de saúde Paulo Pereira homenagear sua clientela com um dia inteiro de comemoração iniciando as 07h30 com palestra, seguida por café da manhã as 08h e as 09h15 iniciam as consultas médicas, de enfermagem, odontológicas, testes rápidos e verificação de glicemia. A tarde a partir das 14h30 será ministrada uma palestra as grávidas, seguida por roda de conversa sobre direitos das mulheres; as 16h acontece atividade física na área externa da igreja de Santa Rita finalizando com caminhada de sensibilização as 17h.

Também na sexta-feira, o centro Dr Toda também promoverá atividades incluindo embelezamento e sorteio de brindes.

O secretário Ronaldo Cardoso lembra que desde janeiro a SEMSA tem trabalhado intensamente para melhorar a atenção dada aos parintinenses, especialmente as mulheres. Ele cita que a contratação de especialistas, compra de remédios e conserto de equipamentos como ultrassons são apenas algumas de muitas políticas públicas da gestão que beneficiam diretamente as moradoras da nossa ilha.

Márcio Costa/SEMSA

